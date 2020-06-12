موعد المباراة والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن موقعة يوفنتوس وميلان بـ كأس إيطاليا

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا على نظيره يوفنتوس، اليوم، الجمعةـ، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب الدوري نصف النهائي، في مسابقة كأس إيطاليا.
موعد مباراة يوفنتوس وميلان
ستقام مباراة يوفنتوس وميلان في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة
من المقرر أن ينقل لقاء يوفنتوس وميلان عبر قنوات Rai 1- TRT SPOR - Match tv.
يوفنتوس ضد ميلان
ويكفى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري التعادل السلبي في لقاء اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.
في المقابل يسعى ميلان لتحقيق الانتصاء بأي نتيجة أو التعادل بهدفين أو أكثر، للصعود إلى النهائي.
كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب سان سيرو.
وتقام مباريات كأس إيطاليا، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.
غيابات يوفنتوس وميلان
يغيب عن ميلان كلا من إبراهيموفيتش وكاستيليخو وثيو هرنانديز للإيقاف، بينما سيغيب ماتيو موساكيو وليو دوراتي للإصابة.
في الممقابل يغيب عن يوفنتوس كلا من جونزالو هيجواين ومريح ديميرال للإصابة.
تشكيل يوفنتوس المتوقع
حراسة المرمى: دونا روما.
خط الدفاع: كونتي - رومانيولي - كيير - كالابريا.
خط الوسط: فرانك كيسي- إسماعيل بن ناصر - أوغلو.
الهجوم: بونافينتورا - ريبيتش.
تشكيل ميلان المتوقع
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: ساندرو - دي ليخت - بونوتشي - خوان كوادرادو.
خط الوسط: ماتويدي - بينتانكور - رامسي.
خط الهجوم: ديبالا - رونالدو - دوجلاس كوستا.