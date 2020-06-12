موعد المباراة والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن موقعة يوفنتوس وميلان بـ كأس إيطاليا

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

ستقام مباراة يوفنتوس وميلان في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

من المقرر أن ينقل لقاء يوفنتوس وميلان عبر قنوات Rai 1- TRT SPOR - Match tv.

يوفنتوس ضد ميلان

ويكفى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري التعادل السلبي في لقاء اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.





في المقابل يسعى ميلان لتحقيق الانتصاء بأي نتيجة أو التعادل بهدفين أو أكثر، للصعود إلى النهائي.





كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب سان سيرو.



