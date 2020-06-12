الأمم المتحدة: مدينون لشعب مالي ومنطقة الساحل

تعانى دولة مالى من آفة الإرهاب التى تخلف وراءها ضحايا وأناس ليس لهم ذنب سوي أنهم أرادوا الحياة، فالبتأكيد أينما وجد الإرهاب وجدت الدماء، فالشعوب الأفريقية عانت أشد المعاناة من هذه الازمة، كان أخرها قتل 43 مدنيا فى مالى أغلبهم من النساء والأطفال، فى هجمات مسلحة أرادت النيل من الأبرياء.

الإرهاب وفيروس كورونا المستجد والفقر أزمات تركنا كلها على الشعوب الأفريقية الأمر الذي استلزم خروج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن يعرب عن وقوف العالم كله بحوار الشعب المالى حيث قال فى تدوينة له عبر تويتر :"يتطلب بناء مالى مستقرة سياسيًا وأكثر أمنًا ، التزامًا ودعمًا جماعيًا ومتواصلين من المجتمع الدولي... نحن مدينون لشعب مالي ومنطقة الساحل ، الذين يستحقون مستقبلًا أفضل".

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تلك التدوينة جاءت بعد ساعات قليلة من تعرض قري وسط مالى لهجمات مسلحة أودت بحياة 43 مدنيا أغلبهم نساء وأطفال حيث أعلنت الحكومة المالية فتح تحقيق في الهجمات التي وقعت في قريتي (نياجاساديو) و(بينداما).

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وقالت الحكومة إنه حتى الآن لم يتم تحديد هوية منفذي الهجمات، مؤكدة أن هناك عقوبات رادعة تنتظر كل من شارك ويثبت تورطه في تلك الهجمات المسلحة .

