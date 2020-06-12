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رياضة

بعد ٥ موظفين ومدير فنى بالجبلاية.. إصابة ٣ حكام بفيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:00 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
أصيب  3حكام بفيروس كورونا بعدما اثبتت مسحة الفيروس ايجابية العينات ويخضعون فى الوقت الراهن الى تلقى بروتوكول العلاج .

جاءت قائمة ثلاثى قضاة الملاعب على النحو التالي.. عمرو حلاوة وعبد الحميد عبد النبى ومجدى عبد المجيد، 


ويتابع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة الحالة الصحية لثلاثى قضاة الملاعب من أجل الاطمئنان عليهم. 

كما اجرى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة اتصالات بالحكام الثلاثة من أجل التأكيد على الدعم اللامتناهى من قبل اللجنة لأبنائها فى ظل أزمة فيروس كورونا. 


يذكر أن فيروس كورونا ضرب مقر إتحاد الكرة فى الجزيرة وتعرض للإصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية وكل من حسين عوض ومحمد بخيت وشادى ومحمود خليل فى قسم الحسابات إضافة إلى احمد سامى فى قسم السكرتارية.
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