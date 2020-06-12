فرج عامر يكشف موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

وأضاف رئيس سموحة في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "ten" أنه يركز تمامًا مع النادي وكيفية تطوير المنشآت بشكل مميز مشيرًا إلى أن هدفي هو التركيز مع الفريق والسعي نحو تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الإفريقية .





وأضاف رئيس سموحة أننا نواجه أزمة كبيرة في الرياضة بشكل عام بسبب تفشي هذا الوباء ونتمنى الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.



