AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر يكشف موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه لن يترشح نهائيًا في انتخابات اتحاد الكرة المصري خلال السنوات القادمة مؤكدًا  تركيزه التام في مشروعات أخرى . 

وأضاف رئيس سموحة في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "ten" أنه يركز تمامًا مع النادي وكيفية تطوير المنشآت بشكل مميز مشيرًا إلى أن هدفي هو التركيز مع الفريق والسعي نحو تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الإفريقية .

وأضاف رئيس سموحة أننا نواجه أزمة كبيرة في الرياضة بشكل عام بسبب تفشي هذا الوباء ونتمنى الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.

وتابع أن عودة النشاط الرياضي لابد أن يكون عن طريق خطة مميزة من المسؤولين حتى تعود الحياة من جديد في الرياضة المصرية وشدد أن عودة كرة القدم ستكون مختلفة تمامًا عن قبل كورونا وعلينا التعايش مع الأجواء خلال الفترات القادمة.

وفي سياقا آخر، أكد فرج عامر أن صلاح محسن مهاجم مميز واضاف لسموحه الكثير منذ بداية الموسم وأرغب في بقائه مع الفريق وإذا طلب الأهلي إنهاء إعاراته سأطلب منهم بقائه الموسم القادم .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر يكشف موقفه من ضم لاعبين جدد لسموحة في الميركاتو الصيفي ..فيديو

فرج عامر يتوقع عودة الدوري المصري في هذا الموعد

فرج عامر: عودة النشاط الرياضي تمثل حياة للأندية.. فيديو

فرج عامر لـ"صدي البلد": تراجعنا عن إلغاء الدوري والأهلي لم يطلب التعاقد مع حسام حسن

سموحة يعرض لاعبين للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية

بعد ظهوره بمستوى مميز.. سموحة يرفض الاستغناء عن خدمات الهاني سليمان

ترشيحاتنا

شريف منير ينفعل على الهواء ويرد على المسيئين لابنتيه ويعرض صورتهما مرة أخرى .. فيديو

وزير الإعلام: موضوع فتح الطيران محسوم بداية من يوليو بشكل نهائي

حقيقة رحيل فايلر بشكل نهائي عن الأهلي

الري: الورقة الإثيوبية تمثل تراجعًا كاملًا عن القواعد المتوافق عليها من الدول الثلاث

أخبار البرلمان| احسب قيمة الزيادة الجديدة فى مرتبك بداية من الشهر المقبل.. وتفاصيل 8 قوانين بالنواب تنتظر الرأي النهائي

فرج عامر يكشف موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على عجوز تسبب في مقتل إوزة .. صور

شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة

امرأة تعيش بأمعائها خارج بطنها بسبب حادث أليم.. صور