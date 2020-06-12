فرج عامر يكشف موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه لن يترشح نهائيًا في انتخابات اتحاد الكرة المصري خلال السنوات القادمة مؤكدًا تركيزه التام في مشروعات أخرى .
وأضاف رئيس سموحة في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "ten" أنه يركز تمامًا مع النادي وكيفية تطوير المنشآت بشكل مميز مشيرًا إلى أن هدفي هو التركيز مع الفريق والسعي نحو تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الإفريقية .
وأضاف رئيس سموحة أننا نواجه أزمة كبيرة في الرياضة بشكل عام بسبب تفشي هذا الوباء ونتمنى الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.
وتابع أن عودة النشاط الرياضي لابد أن يكون عن طريق خطة مميزة من المسؤولين حتى تعود الحياة من جديد في الرياضة المصرية وشدد أن عودة كرة القدم ستكون مختلفة تمامًا عن قبل كورونا وعلينا التعايش مع الأجواء خلال الفترات القادمة.
وفي سياقا آخر، أكد فرج عامر أن صلاح محسن مهاجم مميز واضاف لسموحه الكثير منذ بداية الموسم وأرغب في بقائه مع الفريق وإذا طلب الأهلي إنهاء إعاراته سأطلب منهم بقائه الموسم القادم .