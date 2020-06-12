مرتضى منصور: تلقيت دعوة لحضور اجتماع اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدوري

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تلقيه دعوة لحضور إجتماع اتحاد الكرة الأربعاء المقبل برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لمناقشة مصير الدوري.
وقال مرتضى خلال حديثه مع برنامج "زملكاوى": "تلقيت دعوة من عمرو الجنايني لحضور مناقشة تخص لائحة الاتحاد".
وتابع رئيس نادي الزمالك: "الدعوة لكل رؤساء الأندية يوم الأربعاء المقبل وأتمنى حضور الجميع".
جدير بالذكر، أن مسؤولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، سيعقدون اجتماعا مع 6 أندية دورى ممتاز يوم الثلاثاء المقبل فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.
وأكد الاعلامى أحمد شوبير ، أن وزير الشباب والرياضة اجتمع مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم لوضع خطة كاملة لعودة الدورى المصري .
وأضاف شوبير خلال برنامجه عبر أثير إذاعة اون سبورت إف إم، أنه تم الاتفاق بين الوزارة واتحاد الكرة على كافة تفاصيل عودة الدورى الممتاز من الاقامة والكشف الطبي والملاعب ومواعيد المباريات .
وأكمل : سيكون هناك ضغط مباريات في بطولة الدوري خصوصا مع تحديد مواعيد بطولة دورى ابطال افريقيا حيث ستقام في شهر 9 والنهائي سيكون في أول شهر أكتوبر .