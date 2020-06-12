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منوعات

قرية إيطالية تبيع عقاراتها مقابل يورو واحد للمنزل.. ما القصة؟

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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احمد شريف

شهدت قرية إيطالية صغيرة جذابة بيعًا عقاراتها، مقابل يورو واحد فقط ، حيث حاولت السلطات المحلية تجديد المنطقة التي  تركت  أجزاء كبيرة منها مهجورة ومهملة.


وبالرغم من جمال  قرية تيورا التي تقع في المنطقة الجنوبية من مدينة كالابريا بـ إيطاليا، إلا انها  في حاجة ماسة إلى تجديد الجملة.


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ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، يتم طرح  العقارات  الآن بسعر مخفض للغاية  ، على أمل أن يتم الاستثمار في المنطقة وبالتالي إعادة القرية إلى جمالها الطبيعي.


 وسيتعين على المالكين المحتملين دفع مبلغ 1 يورو (90p) للعقار و 250 يورو (224 جنيهًا إسترلينيًا) من بوليصة التأمين سنويًا حتى يتم تجديد العقار.


 إذا لم يكمل المشتري عمليات التجديد في غضون ثلاث سنوات ، فقد يكون مسؤولًا عن غرامة قدرها 20000 يورو (18000 جنيه إسترليني).


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