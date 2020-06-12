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رياضة

سيد معوض يستعرض مهاراته فى حديقة منزله.. شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:37 م
سيد معوض
سيد معوض
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محمد بدران



شارك سيد معوض نجم الأهلى السابق والمدرب المساعد بمنتخب مصر حاليًا، متابعيه فيديو جديد له عبر حسابه على "إنستجرام"

ظهر سيد معوض اثناء قيامه بمداعبة كرة صغيرة عبر تنطيقها عدة مرات متتالية دون أن تسقط، في حديقة منزله، فى ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار الوباء العالمي.

يذكر أن سيد معوض لعب فى النادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.

ويتولى حاليا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.


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