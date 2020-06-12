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أخبار العالم

سخيفة ومخزية.. بوريس جونسون ينتقد محاولة الهجوم على تمثال تشرشل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:47 م
بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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رحيم يسري
انتقد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قيام محتجين بالهجوم على تمثال ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "من السخف والمخزي أن يتعرض هذا التذكار الوطني اليوم للهجوم في احتجاجات يشوبها العنف".

وأوضح رئيس وزراء بريطانيا، أنه - تشرشل- كان يصدر بعض الآراء غير المقبولة اليوم لكنه كان "بطلا"، مضيفا أنه يستحق هذا النصب التذكاري.

وطالب جونسون، المتظاهرين بتجنب الاحتجاجات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واستهدف المحتجون التماثيل في كثير من الأماكن، معربين عن رفضهم للماضي الاستعماري لبريطانيا، وذلك ضمن احتجاجات على خلفية وفاة الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد الشرطة.
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