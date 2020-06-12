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رياضة

بصورة نادرة.. مجدي عبدالغني يستعيد ذكرياته مع نجوم جيله

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:46 م
مجدى عبد الغنى وثابت
مجدى عبد الغنى وثابت البطل ومحمد حازم وعادل المامور
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محمد بدران
استعاد مجدى عبد الغنى لاعب الأهلى وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، ذكرياته بصورة نادرة مع نجوم كرة القدم في السبعينيات عبر حسابه على موقع "تويتر".

وظهر فى الصورة مجدى عبد الغنى برفقة الراحل ثابت البطل حارس مرمى الأهلى السابق والراحل محمد حازم لاعب الاسماعيلى السابق، وعادل المأمور حارس الزمالك السابق، وعلق: "ذكريات لا تقدر بثمن".

وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.


يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا







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