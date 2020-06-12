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محافظات

توريد 267 ألف طن قمح للصوامع والشون وانتهاء الحصاد بالوادي الجديد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:07 م
شون القمح
شون القمح
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منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من حصاد القمح على مستوى مراكز المحافظة بإجمالى 192 ألفا و700 فدان، وتم توريد 267 ألفا و340 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الجمعة .

وأكد رضوان فى بيان له أنه جرى توريد 220 ألفا و886 طن للصوامع خارج المحافظة، كما جرى توريد 46 ألفا و454 طنا للصوامع والشون داخل المحافظة.

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واكد  أنه يجرى استكمال أعمال توريد محصول القمح بالصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة واستلام الأقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد إسماعيل، أنه جرى تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، وأن التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد والتوريد.

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