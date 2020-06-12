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ديني

صانع البهجة | مبروك عطية "داعية استحوذ على قلوب المصريين بجمال أسلوبه"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:03 م
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمود ضاحي
تصدر الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق تيك توك بعد أن قلده الآلاف عبر هذا التطبيق إضافة إلى عدد من المشاهير أبرزهم الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى.‏

الأسلوب الذي يتحدث به مبروك عطية  جعل مقاطع الفيديو الخاص به تلقى رواجًا على موقع فيسبوك ‏وتويتر أيضًا، حيث استخدمها الشباب لتقليده.‏


داعية إسلامي وأستاذ بجامعة الأزهر، اشتهر بتقديم برنامج الموعظة الحسنة،  وألف مبروك عطية أكثر من عشرين مؤلفًا، منها: ركائز الدعاء، الأولويات في الفكر الإسلامي، أغبياء يدخلون النار، فتاوى ‏الشيطان.

 قدّم عطية برنامجين تليفزيونيين، الأول برنامج الموعظة الحسنة على قناة دريم، والثاني برنامج كلمة السر على قناة إم ‏بي سي مصر، وكلا البرنامجين متخصصان في الفتاوى الدينية.‏


اشتهر عطية بأسلوبه السهل البسيط الأقرب للفكاهة والكوميديا في توصيل المعلومة، يُطل على الشاشات مرتديًا بذلة ‏ورابطة عنق، ويحمل في يديه باقة ورد صغيرة أو باقة ريحان، ومعروف بأن لديه لغة جسد مميزة وقريبة للقلوب.‏

حظى بقبولٍ واسع عند ‏جمهور الوطن العربي، بسبب أسلوبه السلس المائل إلى الفكاهة في حديثه مع سائليه وطالبي فتاواه.‏

وقلد الفنان أحمد زاهر الداعية  الدكتور مبروك عطية من خلال تطبيق تيك توك واستعان في ذلك بابنته ليلى التي قلدت إحدى ‏السائلات في برنامج الموعظة الحسنة.


كشف الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، عن رأيه في الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا عبر السوشيال ميديا وتطبيق “تيك توك”، لتقليد طريقته خلال برنامجه الفضائي والتي قام بها بعض الفنانين.

وأشار مبروك عطية إلى أنه شاهد جميع الفيديوهات التي قُلد فيها مؤخرًا بما فيهم الفيديو الشهير للفنان أحمد زاهر، موضحا أنه يشكر كل من قلده.

وأضاف: شاهدت كل الفيديوهات، وأنظر إلى هذا الذي قلدني من نظره واحدة وهي بأنه لولا أنه يحبني ما التفت إليّ من قريب أو من بعيد، وشكرًا لهم جميعًا.

وأكمل مبروك عطية: “المهم بالنسبة لي هو وصول العلم للناس جميعًا، ومن قلدني من الممكن أن يكون أكثر تأثيرًا في الناس”.




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