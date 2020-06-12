في أول ظهور له على تيك توك.. الشيخ مبروك عطية يرد على مقلديه ويوجه لهم رسالة.. شاهد

نشر الدكتور مبروك عطية فيديو جديد له عبر حسابه بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

ورد الدكتور مبروك عطية على مقلديه على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك بعد انتشارها بين جميع الفئات من الشباب والكبار والنجوم.

وقال الدكتور مبروك عطية "بخصوص من يلقدونني من كبار وصغار ومشهورين ان هذا الموضوع عندي له أكثر من زاوية وانا اترك كل الزوايا التي من شأنها الا تقدم واتعلق من زاوية هي من بابا إذا وجدت كلمة لها ألف معنى من الشر ولها معني واحد من الخير".





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وتابع" فمن فقه هذا الدين ان نتعلق بهذا المعني والوحيد اليتيم من الخير هكذا كان يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله ".

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الفيديوهات للمشاهير السوشيال ميديا وهم يلقدون الشيخ مبروك عطية وخاصة على برنامج التيك توك.