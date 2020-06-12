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اقتصاد

خليجيون في حب مصر تنعى محسن عادل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:34 م
محسن عادل الرئيس
محسن عادل الرئيس التنفيذى السابق لهيئة الاستثمارات
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محمد يحيي
نعى الدكتور يوسف العميري رئيس جمعية خليجيون في حب مصر وجميع العاملين في المؤسسة، الاقتصادي المصري الراحل الدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق لــــ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، نائب رئيس البورصة المصرية السابق، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بكوفيد 19.

وقال الدكتور يوسف العميري، في بيان له الجمعة، إن رحيل الفقيد أصاب المجتمع الاقتصادي العربي بصدمة كبيرة، لما تميز به الراحل من قيمة وقامة إنسانية وعلمية فريدة، جعلته يوصف دائما في الوسط الاقتصادي بـ"الخلوق، والمتواضع، والنزيه، والمتميز، والبشوش" فكان الفقيد المغفور له بإذن الله محسن عادل "اسم على مسمى".

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وأكد العميرى، على تقدير جمعية خليجيون في حب مصر لما بذله الاقتصادي المصري خلال توليه العديد من المناصب وخاصة مسؤوليته عن الهيئة العامة للاستثمار، حيث كان شديد الحرص على التفاعل الإيجابي مع شواغل ومشكلات المستثمرين العرب والأجانب، وطرح رؤى وأفكار تعزز من خريطة مصر الاستثمارية ومكانتها الاقتصادية، بصورة أظهرت مستوى متميز من فهم حركة الاقتصاد العالمي وفرص مصر والمنطقة العربية للاستفادة منها.

وأكد "العميري" على أن "خليجيون في حب مصر" سوف تبذل ما في وسعها لتخليد ذكرى الراحل، لما يحتفظ به الفقيد من مكانة خاصة لدى الجمعية ومؤسسيها وأعضائها، وما تميزت به العلاقة بين الجانبين من تفاهم وتعاون لتشجيع الاستثمار في مصر والترويج له على المستوى الإقليمي والدولي، منذ ثورة 30 يونيو العظيمة التي تحل ذكراها قريبا، فتذكرنا بما ساهم به رموز مصرية وطنية وعربية وخليجية مثل الاقتصادي الكبير محسن عادل، في دعم "مصر المستقبل" التي نفخر ونحن نراها اليوم نموذجا للتطور الاقتصادي في المنطقة ولا تزال أمامها مكانة واعدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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