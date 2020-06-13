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متأثرة على الهواء.. إعلامية تحكى تفاصيل آخر لقاء مع محسن عادل قبل وفاته

السبت 13/يونيو/2020 - 01:55 ص
الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين سعيد
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كـريـم الـخـطـيـب
نعت الإعلامية ياسمين سعيد الراحل الدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق لــــ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، نائب رئيس البورصة المصرية السابق.

وحكت "ياسمين سعيد" خلال برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، تفاصيل آخر لقاء جمعها مع الدكتور محسن عادل قبل وفاته، مؤكدة أنها تلقت الخبر بصدمة شديدة، ونعزي أنفسنا وهو شخص محترم وعلي قدر كبير من الثقافة وكان أخا وصديقا ولم يتأخر في اي طلب أحد ومعرفتي به تعود لسنوات .

وقالت "ياسمين سعيد" متأثرة إن المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أطلق أسم الراحل محسن عادل على القاعة الكبرى بمقر الهيئة بحي السفارات بمدينة نصر.

وسبق لمحسن عادل أن شغل مقعد عضو مجلس البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى للدورة 2013-2017، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017، كما شغل سابقًًا نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق، وعمل كعضوًا منتدبًا لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حاليًا.

كما عمل محسن مستشارًا ماليًا سابقًا لعدد من شركات الوساطة فى الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية بالاضافة إلى كونه مستشارًًا للتحليل المالى لعددًا من الصحف المصرية المتخصصة.

يحمل محسن عادل درجة دبلوم الدراسات العليا فى تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما يحمل درجة البكالوريوس فى التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان.
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