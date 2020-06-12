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مرأة

بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:26 م
شام الذهبى
شام الذهبى
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نهى هجرس
أعلن برنامج "ET بالعربى" من خلال حسابه الرسمى، عن احتفال الفنانة أصالة نصري اليوم الجمعة 12 من يونيو بخطوبة ابنتها شام من الدكتور معتز نصير.

وأقيم الاحتفال فى منزل العروس بشكل بسيط، وذلك بعد انتشار العديد من الأخبار حول قصة حب جمعتهما من 6 أشهر.

وتعد شام هى ابنة الفنانة أصالة الوحيدة، وتربطها صلة قوية بوالدتها، ويظهر ذلك من خلال الصور التى يقوموا بنشرها من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


كما تفضل شام، اختيار الملابس البسيطة التى تبرز عن جمالها واناقتها، وتميل إلى الألوان الهادئة والناعمة التى تتناسب مع لون بشرتها.

وتحرص على الظهور بمظهر جذاب، كما تعتمد على جمال بشرتها م لمسات رقيقة من أحمر الشفاه والايشادو الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري
بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري
بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري
بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري
بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري
بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري
بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري
بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري
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