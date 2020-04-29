شام الذهبي في أحدث إطلالة لها مع والدتها.. شاهد

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورة تجمعها مع والدتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت شام الذهبي بصحبة والدتها الفنانة السورية اصالة و اخوها بأطلاله بيضاء .





و تفاعل مع الصوره عدد من محبيهم حيث جاء تعليق احدهم كالتالي : " انتوا عيله زي القمر ربنا يحميكم "

و تابعت اخري قائله " بحبكوا كلكوا انتوا قمرات "

وعلق أخر "ربنا يخليكم لبعض".









وأعلنت المطربة أصالة عن انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان رسميا فى 6 يناير من عام 2020.





يذكر أن أحدث ألبومات أصالة، ألبوم "في قربك" الذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة من بينها: "مبقاش سر"، و"جابوا سيرته".



