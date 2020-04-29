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فن

شام الذهبي في أحدث إطلالة لها مع والدتها.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورة تجمعها مع والدتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شام الذهبي بصحبة والدتها الفنانة السورية اصالة و اخوها بأطلاله بيضاء .

و تفاعل مع الصوره عدد من محبيهم حيث جاء تعليق احدهم كالتالي : " انتوا عيله زي القمر ربنا يحميكم "
و تابعت اخري قائله " بحبكوا كلكوا انتوا قمرات " 
وعلق أخر "ربنا يخليكم لبعض".


وأعلنت المطربة أصالة عن انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان رسميا فى 6 يناير من عام 2020.

يذكر أن أحدث ألبومات أصالة، ألبوم "في قربك" الذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة من بينها: "مبقاش سر"، و"جابوا سيرته".

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