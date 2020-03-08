AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هذا نعمة.. شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة

الأحد 08/مارس/2020 - 02:16 ص
اصالة وشام ابنتها
اصالة وشام ابنتها
Advertisements
محمد بدران
نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورة تجمعها مع والدتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شام الذهبي بصحبة والدتها الفنانة السورية اصالة وعلقت علي الصورة، قائلة: "عندما تبدو والدتك مثل أختك ، فهذا نعمة 🙌🏻❤️".

وردت اصالة على ابنتها قائلة: "يانور عيونى وغاليتى المحبة الوفية يانبض قلبي انتى وامى الحنونة ويللى فيكى بتحلى ايامى الله يخليكم لقلبي انتى واخواتك".


وأعلنت المطربة أصالة عن انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان رسميا فى 6 يناير من عام 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأحمر.. جلسة تصوير جديدة لـ شام الذهبي ابنة أصالة

ماما امرأة حديدية.. شام الذهبي تتحدث عن انفصال أصالة.. شاهد

قاومت الخيانة | تعليق ناري من ابنة أصالة بعد انفصال أمها عن طارق العريان

بعد انفصال والدتها عن طارق العريان .. لحظة بكاء ابنة أصالة فى حفلها الخيري| فيديو

شاهد.. ابنة أصالة برفقة والدها أيمن الذهبي

أصالة: سعادة ما بعدها سعادة لما بغني بمصر

ترشيحاتنا

مدرب الهلال يعلق على خلافه مع جوميز

عبدالحفيظ يهنئ الزمالك.. والنجم أم الوداد أيهما يفضل في نصف نهائي الأبطال.. فيديو

هيمنة ومنهج أحادي.. الخارجية توجه انتقادات لاذعة لـ إثيوبيا بعد بيان الجامعة العربية

بينها مصر.. السعودية تطالب القادمين من 4 دول بالخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين

باللون الذهبي وفوق الركبة.. متسابقات ملكة جمال الأناقة 2020 بتصميمات بهيج حسين.. صور

توقف المباراة واعتداء على الحكم.. ملخص وأحداث لقاء النجم الساحلي والوداد المغربي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق .. 10 صور من الذكريات تشعل السوشيال ميديا

رأسه كادت تنفجر .. إيراني مصاب بكورونا يسقط أرضا والإسعاف ترفض الحضور .. فيديو

اسعار سينوفا senova الصينية بعد التخفيض .. صور