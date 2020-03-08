هذا نعمة.. شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورة تجمعها مع والدتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت شام الذهبي بصحبة والدتها الفنانة السورية اصالة وعلقت علي الصورة، قائلة: "عندما تبدو والدتك مثل أختك ، فهذا نعمة 🙌🏻❤️".





وردت اصالة على ابنتها قائلة: "يانور عيونى وغاليتى المحبة الوفية يانبض قلبي انتى وامى الحنونة ويللى فيكى بتحلى ايامى الله يخليكم لقلبي انتى واخواتك".







