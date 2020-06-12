نجل متوفاة بكورونا: الدنيا اتقلبت لما اكتشفت تبديل جثمان والدتي بجثة رجل.. فيديو

قال محمود محمد، نجل السيدة المتوفاة بكورونا وتم تبديل جثمانها بجثمان رجل، إن والدته بعدما أصيبت بـ فيروس كورونا تم حجزها بـ مستشفى كفر الزيات، وعندما توفيت تلقوا اتصالا من إدارة المستشفي لتسلم الجثمان.
وتابع نجل المتوفاة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" ، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه عندما طلب رؤية جثة والدته رفضوا، ولكن عندما صمم دخل المشرحة لتسلم جثمان والدته، وعند رؤيته لها فوجئ بأنها جثة رجل.
وأضاف: قلت فين جثة والدتي وبعدها الدنيا اتقلبت ولقيت مدير المستشفي موجود، ومساعد وزير الأمن ومدير الأمن أيضا، بالإضافة إلى عدد من قيادات الشرطة".
وأردف: بعد تدخل الشرطة اكتشفنا أن جثمان والدتي دُفن منذ ساعتين مكان جثة الرجل.. في المشرحة مبيوروش حد الجثة عشان بيخافوا".
وأكد أنهم حصلوا على جثة والدته وتم نقل الجثمان ودفنها.
وأكد أنهم حصلوا على جثة والدته وتم نقل الجثمان ودفنها.