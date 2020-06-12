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برلمان

متحدث الري من صالون التنسيقية: احتياجاتنا المائية 114 مليار م3 ومواردنا 60 مليارا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:28 م
المهندس محمد السباعي
المهندس محمد السباعي
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عبد الرحمن سرحان
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة التعاون بين مصر والدول الأفريقية في الشأن المائي، ليس غريبًا، فمصر تدعم إقامة عدد من السدود  في القارة سواء في تنزانيا، والذي تقيمة شركة المقاولون العرب، وسد في أوغندا، كانت مصر مسؤولة عن تقديم الدعم المادي والفني لإنشاءه، وسد في السودان "خشم القربة".


وأضاف المهندس محمد السباعي، خلال الصالون السياسي الرابع، الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان: "الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات"، أن مصر ليس لديها مشكلة في إقامة سدود في القارة الأفريقية، وهي تدعم تنمية الدول الأفريقية بشكل كبير للغاية، لكن لا يجب أن يتعارض ذلك مع حقوق مصر المائية.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مصر استمرت على مدار 9 سنوات، منذ البدء في إنشاء سد النهضة في التفاوض مع إثيوبيا، تم الاحتكام خلالها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي من المفترض أنها ملزمة، وملئ السد يحتاج إلى تقريب وجهات النظر حول الطريقة التي ستتم الملء والتشغيل.

وأكد أن مصر تتبنى أي رسالة أو دعوى تساهم في الوصول إلى توافق تحقق المصالح المشتركة بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر مختلفة حاليا على عدد من النقاط، لأن إثيوبيا أتت بمقترح جديد يختلف عن ما تم التوافق بشأنه من قبل.

وشدد على أن مصر لديها ثوابت في مفاوضاتها بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن كل الأعراف والقوانين الدولية لا تسمح بإدارة منفردة لأي سد مشترك، خاصة لو كان عليها مجموعة من الدول.  

وأشار إلى أن موارد مصر المائية لا تصل إلى 60 مليار متر مكعب، بما فيها بعض المياه الجوفية والمعالجة وغير المتجددة، في حين أن احتياجاتنا تصل إلى حوالي 114 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن مصر تمر بأزمة وتحديات يجب أن يدركها الجميع. 

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي الرابع تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية.
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