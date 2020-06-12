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رياضة

15 دقيقة.. رونالدو يضيع ضربة جزاء ليوفنتوس.. وبطاقة حمراء للاعب ميلان

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
مرت 15 دقيقة، من أحداث مباراة فريقي يوفنتوس وميلان، في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا، والتعادل السلبي قائم بين الفريقين.

بدأ يوفنتوس اللقاء ضاغطًا، وكان قريبًا من هز شباك دوناروما حارس ميلان عندما اخترق أليكس ساندرو ظهير اليوفي، دفاعات ميلان من الجهة اليسرى، ليمرر الكرة للقادم من الخلف بليز ماتويدي، لكنه سددها بعيدة بضع إنشات عن مرمى ميلان، وذلك في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة السادسة، رفع كريستيانو رونالدو كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى، لكن دوناروما أبعدها قبل أن تصل لمهاجمي يوفنتوس.

وفي الدقيقة 15، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ليوفنتوس بعدما لمس كونتي لاعب نادي ميلان كرة كريستيانو رونالدو بيده، ليتولى رونالدو تسديدها، لكنه أخفق في تسجيلها في الدقيقة 16، بعد ارتطامها في القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 17، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه التركي هاكان شالهانجلو بعد تدخله العنيف على دانيلو.
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