رسميًا.. كأس العالم تحت 17 سنة ناشئين وناشئات لن يقام في 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن صعوبة إقامة بطولات كأس العالم تحت 17 عاما في 2020 بعد توصيات لجنة المسابقات واللجنة الطبية.





وأكد الاتحاد الدولي أنه سيتم فحص الحلول الممكنة لإقامة المسابقات في عام 2021.





وأوضح فيبا أنه تقرر إقامة تحدي مهارات فردية للمنتخبات تحت 17 عام في أغسطس من العام الجاري بهدف تشجيع الاتحادات على تجميع فرقها وإقامة معسكرات تدريبية تتسم بالمنافسة بين اللاعبين مع التأكيد على عدم سفر أي منتخب لدولة أخرى.



