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أخبار العالم

وصول طائرة من تركيا إلى ليبيا بعشرات المرتزقة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:39 م
وصول طائرة من تركيا
وصول طائرة من تركيا إلى ليبيا على متنها عشرات المرتزقة
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قسم الخارجي
وصلت طائرة من تركيا على متنها 126 من المرتزقة إلي ليبيا، حسبما نقلت قناة "العربية" عن مصادرها، رغم الدعوات لإنهاء الصراع الليبي.

وأكدت القناة أن الطائرة التابعة لشركة "الأجنحة" في طرابلس، نقلت 126 مرتزقا من تركيا إلى ليبيا.

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وتواصل أنقرة دعم ميليشيات حكومة الوفاق الموالية لها في طرابلس، بالأسلحة والمرتزقة، رغم الدعوات والمبادرات الدولية لوقف الصراع.

وفي خطوة استفزازية، أعلنت وزارة الدفاع التركية  إجراء تدريب مشترك بين القوات البحرية والجوية في نطاق البحر المتوسط. 

كان الاتحاد الأوروبي انتقد قيام سفن تركية بمنع فرقاطة يونانية من تفتيش سفينة مشبوهة تحت حماية تركيا.

وتشير التقارير إلى نقل هذه السفينة التي حملت علم دولة إفريقية الأسلحة ومعدات ثقيلة إلى ميليشيات الوفاق في ليبيا، حيث حملت 400 طن من المعدات العسكرية. 
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