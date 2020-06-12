غرناطة يقلب الطاولة على خيتافي ويفوز 2-1 فى الدوري الإسباني.. فيديو

قلب غرناطة الطاولة علي خيتافي ويفوز 2-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب نويفو لوس كارمينيس فى الجولة الـ28، ضمن منافسات الدوري الإسباني " الليجا" .
وافتتح خيتافي التهديف فى الدقيقة 20 عن طريق ديفيد تيمور من تسديدة متقنة خارج منطقة الجزاء.
وأدرك غرناطة هدف التعادل فى الدقيقة 70 عن طريق كارلوس فيرنانديز من خطأ فادح من حارس خيتافي فشل فى إمساك الكرة وتسقط من يده ليستغل لاعب غرناطة ويسددها علي الفور، معلنا هدف التعادل.
وتمكن فريق غرناطة من احراز الهدف الثاني والفوز فى الدقيقة 79 عن طريق كارلوس فيرنانديز من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد غرناطة فى النقطة 41 فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 46 نقطة في المركز الخامس.