أخبار الزمالك.. بن شرقي باقي.. وعنتر يعتذر لـ مرتضى منصور.. وحارس الفريق يرفض الرحيل

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الجمعة 12-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:
كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك عدم صحة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تلقي النادي الأبيض عروضا رسمية للمغربي أشرف بن شرقي وزميله محمد أوناجم لاعبي الفريق للرحيل عن القلعة البيضاء.
كشف مصدر مقرب من محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الأولمبى، عن تمسكه بالاستمرار مع النادى الأبيض انتظارا للحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأبيض.
حرص محمد عنتر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم اعتذار لمجلس الإدارة، بعد ما ظهر في إحدى المباريات الخماسية برفقة أصدقائه.
كشف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأحد المقربين منه عن قراره بالاستمرار ضمن صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.