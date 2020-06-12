وليد صلاح الدين يروي كواليس مباراة اعتزال الخطيب.. فيديو





وأضاف وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1" أن الخطيب تابع حميع لاعبي فرق الناشئين لاختيار الافضل ليكون خليفته في المباراة ووقع اختياره عليه.





وتابع أن يوم مباراة اعتزال الخطيب خاض تدريبات قويه لمدة 3 ساعات حيث كان يعاني من ارهاق شديد المباراة مما دفع الخطيب ليمازحه قائلا :" هي مباراة اعتزالي ولا اعتزالك ".









اما عن قضية نادي القرن ف أكد انه مقتنع بنسبة 100% ان الاهلي هو الاحق باللقب مشددا ان هناك العديد من البطولات شارك بها الزمالك بديلا عن الاهلي عقب اعتذاره.





وأضاف أن الزمالك من حقه المطالبه بحقه في اللقب ولكن مع احترام الطرف الاخر وعدم التجاوز او الاساءه له.