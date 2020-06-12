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أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي: بروتوكول الصحة لعلاج كورونا يعطي نتائج فعالة.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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أسامة علي

نصح هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى، كل من لديه أعراض بسيطة أو متوسطة لـ فيروس كورونا بالحجر المنزلى.


وقال الخياط خلال استضافته ببرنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد"، الذهاب للمستشفيات يكون فقط فى الحالات التى تعانى من مشكلات فى التنفس.


وأوضح أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى أن أعداد الإصابة فى مصر بـ فيروس كورونا صحيح كثيرة، لكن نسبة الوفيات ومعدلها ممتاز عالميا.


وأكد هشام الخياط، أن قلة أعداد الوفيات فى مصر؛ يعنى ان بروتوكولات العلاج المطبقة لدينا فعالة وجيدة.


ومن جهته، قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة القاهرة، إن 80% من المصابين بـ فيروس كورونا يشفون، مؤكدا أن علاج فيروس كورونا لن يتأخر كثيرا.

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