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3 حالات حرجة بـ"الباقيات الصالحات".. الكحلاوي لـ صدى البلد: 14 إصابة بالجمعية وشفاء 2.. وتطالب المصريين بالتكاتف والصبر.. والتحري قبل نشر الأخبار

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:00 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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محمود ضاحي

الكحلاوي تنفي إغلاق المجمع الطبي التابع لها

التضامن تتدخل لـ إنقاذ المسنين بالباقيات الصالحات من كورونا

 

أعلنت  الدكتور عبلة الكحلاوى  العميد الاسبق  لكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر  ومؤسسة دار الباقيات الصالحات  لمرضي الزهايمر واطفال السرطان أن حالات المصابين بكورونا لدى الدار14 فردا.

 

واضافت ان الدار نجحت فى التعامل مع  الحالات المصابة بوصول النتيجة الى استقرار 9 حالات وتعافى حالتين و3 حالات فقط حرجه وتم  اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة حتى تستمر الدار فى اداء دورها المجتمعي الخدمي لكل المصريين.


واشادت الكحلاوى في بيان لها بسرعة تواصل  وزيرة الصحة د. هالة زايد ووجهت  بنقل الحالات الحرجة لمستشفى العزل التابعة للدولة  كما وجهت د.نفين القباج  وزيرة التضامن بتطهير الدار والاطمئنان على جميع المسنين.

 

وأكدت د.عبلة أن جمعية الباقيات دائما تعتمد على محبي الخير وكان نداؤها واستغاثتها التى انتشرت خلال الساعات الماضية لجروب خاص من أهل الخير وجاء نتيجة هلعها وخوفها على نزلاء الدار قائلة نحن دار خير نستقبل غالبية الناس مجانا من مرضى الزهايمر الصعب ولكنهم أمانة سنحاسب عليها أمام الله وكان يجب  حمايتهم وانقاذهم فى أسرع وقت.

 

وطالبت الكحلاوي بتحرى الدقة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث أخبارا خاطئة قائلة نحن مسئولون امام الله  فلا يجب ابدا ان نكون معول هدم  لصرح خير، اقامه الله بنية طيبة وهى ابتغاء وجهه الكريم.

 

ودعت الكحلاوي المصريين بالتكاتف ومواجهة وباء كورونا بالصبر واتخاذ الاجراءات الاحترازية وقيام كل شخص بدوره حتى يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد ويرزقنا أجر الابتلاء والصبر.

 

نفت الدكتوره عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامي رئيس جمعيه الباقيات الصالحات إغلاق المجمع الطبي التابع للجمعية وتوجه الشكر لوزيرتي التضامن والصحة ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وتوجهت جمعية الباقيات الصالحات بالشكر و التقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتوره نيفين القباج ووزيره الصحة الدكتورة هالة زايد ، مشيرة إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت كافة سبل الدعم والتطهير من خلال فرق الهلال الأحمر المصري.

 

وأضافت الكحلاوي لـ صدى البلد:  أن وزيرة الصحة قدمت الدعم بتوجيه فريقها برعاية الحالات الحرجة من خلال مستشفيات الدولة ، وعلى الفور تم إرسال فرق الهلال الأحمر المصري لتعقيم وتطهير المجمع وقامت بعض مؤسسات المجتمع المدني بالتدخل بتوقير بعض المستلزمات الطبية والوقائية .

 

وقالت الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس إدارة الجمعية إنه بناءً على تقرير الفريق الطبي الأساسي بالجمعية و فريق الطوارئ و ذلك حول الدور المخصص للعزل والتي جاءت كالتالي أوضح الفريق أن إجمالي عدد الإصابات ١٤ حالة تم شفاء حالتين واستقرار حالة ٩ من المسنين و ٣ حالات حرجة وتم التواصل مع وزيرة الصحة التي بدورها وجهت فريقها بعزل الحالات في مستشفيات العزل التابعة لها .

 

وناشدت كافة مؤسسات المجتمع المدني والشركات بالتكاتف لتقديم الدعم للجمعية والمسنين تفعيلًا لدور المسئولية المجتمعية.

 

وأعلنت وزارة التضامن ان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع عن كثب حالة نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بالمقطم بعد اعلان إصابة ٩ مسنين .

 

وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس امناء جمعية الباقيات الصالحات ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوى .

 

كما تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة وتم ارسال فريق طبي الي الدار لمباشرة حالة المصابين ، كما وجهت القباج عدد من الجمعيات الاهليه لمساندة جمعية الباقيات الصالحات ومدها باحتياجاتها العاجلة.

 

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