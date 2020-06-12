دعما للحجر الصحي.. أفلام سينمائية يمكن مشاهدتها بالمنزل

تزداد المشاهدة المنزلية على الأفلام خلال الفترة الأخيرة تضامنا مع العزل المنزلي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وخلال السطور التالية قائمة بالأعمال المتاحة على شبكة الإنترنت التى نرشحها لك:
أفلام أجنبية
تنطلق منصة شاهد VIP مجموعة من الأفلام الأجنبية التي حققت نجاحًا كبيرًا عند عرضها في الصالات السينمائية، ومنها فيلم المغامرات في عالم الفضاء AD Astra مع براد بيت (18 يونيو)، الفيلم الكوميدي Ready Or Not (25 يونيو).
إضافة إلى ذلك تقدم سلسلة أفلام عائلية منها Alice in Wonderland، Alice Through the looking Glass، Atlantis، Beauty and the Beast، Big Friendly Giant: BFG، CHRONICLES OF NARNIA، Doctor Dolittle، DUMBO (1941)، FINDING DORY ، MALEFICENT، FROZEN وغيرها.
المر والرمان
أعلنت منصة الفيلم الفلسطيني عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن عرض فيلم جديد لمدة اسبوع، وهو النهج الذي اتخذته منذ العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا.
وينطلق فيلم "المر والرمان" للمخرجة نجوى نجار، وهو دراما تدور في 95 دقيقة من بطولة ياسمين المصري، هيام عباس، علي سليمان، منال عوض، يوسف أبو وردة.
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ويتعرض الفيلم لصراع داخلي ينتاب الزوجة (قمر) بعد أن يبتعد عنها زوجها بسبب اعتقاله في السجون الإسرائيلية، مما يضطرها إلى ترك هوايتها الوحيدة الرقص، وبضغط من أسرة الزوج، لزمت (قمر) المنزل وقامت بأعباء العمل الزراعي، ولكن يعود الصراع بداخلها مرة أخرى.
وتتوالى الأحداث حتى تقرر العودة إلى التدريب مع فرقة الرقص مجددا، وتنشأ بينها وبين مدرس الرقص (قيس) علاقة عاطفية خلال تدريبها. وتستمر الأحداث التي لم تكن في الحسبان.
المخرجة الفلسطينية قدمت أخر أفلامها "بين الجنة والأرض " بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية في عرضه العالمي الأول.
يوم الدين
وأطلقت منصة شاهد VIP عرض الفيلم المصري "يوم الدين"، وهو أول فيلم يتعرض لهموم مرضى الجذام، القضية التى يواجه أصحابها مشاكل عدة في المجتمع، ونجح لواقعيته وإتقان صنعه في اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" في العام 2018.
ونال الفيلم إشادات واسعة من الصحف العالمية بعد مشاركته فى المهرجان، ومنافسته على جائزة السعفة الذهبية.
وتطرح الأحداث قصة عايشها المخرج، وتدور حول بشاي وهو رجل شفي من الجذام، ولا يزال يحمل آثاره على جسده ويعيش فى مستعمرة للمصابين بهذا المرض.
ويقرر إثر وفاة زوجته البحث عن جذوره، وينطلق فى رحلة من قلب مصر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم، فيخرج الاثنان معًا لأول مرة من المستعمرة لاكتشاف الحياة خارجها، بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا، وهو من سيناريو وحوار وإخراح أبو بكر شوقي، وبطولة راضي جمال، أحمد عبد الحافظ، شهيرة فهمي، محمد عبدالعظيم، وآخرين.
وحصد الفيلم جائزة التانيت الفضى، لأفضلن فيلم روائى طويل، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من أيام قرطاج السينمائية، كما سبق أن شارك بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية، قبل أن يتم عرضه ضمن قسم بانوراما السينما المصرية بمهرجان القاهرة السينمائى.
تدور أحداث الفيلم حول رحلة على الطريق، عن رجل يدعى "بشاي" في منتصف العمر، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام، وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام، يغادر المستعمرة وينطلق رفقة صديقه النوبي "أوباما" وحماره خلال رحلة عبر أنحاء مصر في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد، بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.
العصامية.. قصة السيدة ووكر.. متاح للمشاهدة على نتفليكس
ونس
تعرض غدا منصة «مصنع الفيلم العربي القصير»، في بث مباشر عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الفيلم الروائي القصير «ونس».
الفيلم من إخراج أحمد نادر، ويأتي عرضه ضمن أسبوع الفيلم القصير الذي تستمر فعالياته حتى 15 يونيو الجاري.
الفيلم من إخراج أحمد نادر، ويأتي عرضه ضمن أسبوع الفيلم القصير الذي تستمر فعالياته حتى 15 يونيو الجاري.
«ونس» فيلم روائي قصير بطولة النجمين عبدالرحمن أبوزهرة ورجاء حسين، الفيلم تدور أحداثه في إطار إنساني حول «محمود ونبيلة» زوجين في الثمانين من عمرهما، يعيشان بمفردهما دون أولاد في بيت هادئ، تقوم الزوجة برعاية زوجها المريض حتى يلقى ربه فتصبح وحيدة تعيش مع ذكرياتها باحثه عن «ونس».
الفيلم حظى بمشاركات كثيرة في أكبر المهرجان السينمائية العربية والدولية، واقتنص عدة جوائز من أهمها جائزة (التانيت) البرونزي من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس عام 2017، وجائزة (معهد العالم العربي) بمهرجان السينما العربية بباريس عام 2018.
كما حصد جائزة (هيباتيا) البرونزية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عام 2018، وتنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.
كما حصد جائزة (هيباتيا) البرونزية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عام 2018، وتنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.