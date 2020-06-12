دعما للحجر الصحي.. أفلام سينمائية يمكن مشاهدتها بالمنزل

أفلام أجنبية تنطلق منصة شاهد VIP مجموعة من الأفلام الأجنبية التي حققت نجاحًا كبيرًا عند عرضها في الصالات السينمائية، ومنها فيلم المغامرات في عالم الفضاء

أفلام أجنبية تنطلق منصة شاهد VIP مجموعة من الأفلام الأجنبية التي حققت نجاحًا كبيرًا عند عرضها في الصالات السينمائية، ومنها فيلم المغامرات في عالم الفضاء AD Astra مع براد بيت (18 يونيو)، الفيلم الكوميدي Ready Or Not (25 يونيو). إضافة إلى ذلك تقدم سلسلة أفلام عائلية منها Alice in Wonderland ، Alice Through the looking Glass ، Atlantis ، Beauty and the Beast ، Big Friendly Giant: BFG ، CHRONICLES OF NARNIA ، Doctor Dolittle ، DUMBO (1941) ، FINDING DORY ، MALEFICENT ، FROZEN وغيرها.

تزداد المشاهدة المنزلية على الأفلام خلال الفترة الأخيرة تضامنا مع العزل المنزلي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وخلال السطور التالية قائمة بالأعمال المتاحة على شبكة الإنترنت التى نرشحها لك:

تزداد المشاهدة المنزلية على الأفلام خلال الفترة الأخيرة تضامنا مع العزل المنزلي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وخلال السطور التالية قائمة بالأعمال المتاحة على شبكة الإنترنت التى نرشحها لك:

المر والرمان

أعلنت منصة الفيلم الفلسطيني عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن عرض فيلم جديد لمدة اسبوع، وهو النهج الذي اتخذته منذ العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وينطلق فيلم "المر والرمان" للمخرجة نجوى نجار، وهو دراما تدور في 95 دقيقة من بطولة ياسمين المصري، هيام عباس، علي سليمان، منال عوض، يوسف أبو وردة.

ويتعرض الفيلم لصراع داخلي ينتاب الزوجة (قمر) بعد أن يبتعد عنها زوجها بسبب اعتقاله في السجون الإسرائيلية، مما يضطرها إلى ترك هوايتها الوحيدة الرقص، وبضغط من أسرة الزوج، لزمت (قمر) المنزل وقامت بأعباء العمل الزراعي، ولكن يعود الصراع بداخلها مرة أخرى.



وتتوالى الأحداث حتى تقرر العودة إلى التدريب مع فرقة الرقص مجددا، وتنشأ بينها وبين مدرس الرقص (قيس) علاقة عاطفية خلال تدريبها. وتستمر الأحداث التي لم تكن في الحسبان.





المخرجة الفلسطينية قدمت أخر أفلامها "بين الجنة والأرض " بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية في عرضه العالمي الأول.