دعما للحجر الصحي.. أفلام سينمائية يمكن مشاهدتها بالمنزل

تزداد المشاهدة المنزلية على الأفلام خلال الفترة الأخيرة تضامنا مع العزل المنزلي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وخلال السطور التالية قائمة بالأعمال المتاحة على شبكة الإنترنت التى نرشحها لك:



أفلام أجنبية

تنطلق منصة شاهد VIP مجموعة من الأفلام الأجنبية التي حققت نجاحًا كبيرًا عند عرضها في الصالات السينمائية، ومنها فيلم المغامرات في عالم الفضاء AD Astra مع براد بيت (18 يونيو)، الفيلم الكوميدي Ready Or Not (25 يونيو).



إضافة إلى ذلك تقدم سلسلة أفلام عائلية منها Alice in Wonderland ، Alice Through the looking Glass ، Atlantis ، Beauty and the Beast ، Big Friendly Giant: BFG ، CHRONICLES OF NARNIA ، Doctor Dolittle ، DUMBO (1941) ، FINDING DORY ، MALEFICENT ، FROZEN وغيرها.