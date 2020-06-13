طريقة عمل فشار بالشيكولاتة والكراميل

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة وغير مكلفة لتحضير حلوى فشار شيكولاتة بالكراميل، فجميع أفراد الأسرة يعشق تناوله، وبالأخص الأطفال، كما أن الفشار يقدم العديد من الفوائد للجسم، ولكن على مرضي السكر تجنب تناوله و استشارة الطبيب المختص اولا.

مقادير فشار بالشيكولاتة والكراميل

كيس حبوب ذرة فشار ٢٥٠ جرام

شيكولاتة باللبن مذابة

٢ كوب سكر

ملعقة فانيليا

٢ملعقة ماء

ملعقة ونصف كبيرة زبدة

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طريقة عمل فشار بالشوكولاتة والكراميل

* يسخن زيت على النار وتضاف الذرة حتى ينضج

* على النار تسيح الزبدة

* يتكرمل السكر على النار حتى يأخذ لون كراميل ويضاف إليه الزبدة الساخنة وتقلب

* يضاف الفشار على صوص الكراميل ويقدم

* وجزء آخر من الفشار يقلب في الشوكولاتة المذابة ويقدم

