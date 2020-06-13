انخفاض معدل الحالات الحرجة.. متحدث الوزراء: تخفيف إجراءات مواجهة الفيروس يتوقف على عدد الإصابات.. فيديو

15 يونيو لتجديد الاشتراكات وإجراء عمليات الصيانة والتجهيز والتعقيم، متابعا: فترة فتح الأندية ستمتد من يوم 15 حتى 30 يونيو.

وأوضح نادر سعد، خلال

مداخلته

الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة : إم بي سي مصر"، أن تلك الفترة ستكون فترة تمهيدية للفتح التدريجي للأندية وعودة النشاط الرياضي، متابعا: في حالة قلة عدد الإصابات ونقصها تدريجيا حتى نهاية شهر يوليو سيكون أذن بعودة الأنشطة الرياضية في النوادي.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عودة الأنشطة

الاجتماعية

في النوادي سيكون وفقا للإجراءات الاحترازية، وأيضا إعادة فتح الصالات الرياضية "الجيم"، ولكن كل ذلك يتوقف على ماذا سيحدث خلال الفترة من 15 إلى 30 يونيو.

وتابع: إذا سارت الأمور كما هو متوقع، أبشركم بالفتح والعودة التدريجية للأنشطة الرياضية، لافتا إلى أن مؤشر عودة الحياة لطبيعتها هو عدد الإصابات.

وأشار إلى أن لو كان عدد الإصابات في أول أسبوعين من الشهر الحالي أقل لكان من الممكن أن تكون وتيرة الفتح تدريجي أسرع، ولكن زيادة

أعداد

الإصابات في شهر يونيو أبطأت في قرارات الحكومة من حيث التخفيف التدريجي للقيود.

ولفت إلى أن هناك أرقام أخرى يجب أن ننظر إليها وهي نسبة الإصابات البسيطة والحرجة ضمن العدد اليومي، متابعا : نسب الإصابات الحرجة أصبح أقل، ولذلك قالت اللجنة المصرية المشكلة لمتابعة فيروس كورونا أعلنت أن شراسة الفيروس بدأت تقل حدتها.

وأكد على أن مقدار نسبة الإصابات الحرجة انخفض بمقدار أكثر من 50%، وذلك يؤكد صحة إنخفاض شراسة الفيروس، لافتا إلى أن حجم الإصابات اليومية ونسبة الإصابات الحرجة هم من سيقررون متي ستخفف الإجراءات.