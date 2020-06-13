AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انخفاض معدل الحالات الحرجة.. متحدث الوزراء: تخفيف إجراءات مواجهة الفيروس يتوقف على عدد الإصابات.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 12:45 ص
نادر سعد، المتحدث
نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
Advertisements
اسراء صبري
قال نادر سعد، متحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأندية ستفتح أبوابها يوم 15 يونيو لتجديد الاشتراكات وإجراء عمليات الصيانة والتجهيز والتعقيم، متابعا: فترة فتح الأندية ستمتد من يوم 15 حتى 30 يونيو.

وأوضح نادر سعد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة : إم بي سي مصر"، أن تلك الفترة ستكون فترة تمهيدية للفتح التدريجي للأندية وعودة النشاط الرياضي، متابعا: في حالة قلة عدد الإصابات ونقصها تدريجيا حتى نهاية شهر يوليو سيكون أذن بعودة الأنشطة الرياضية في النوادي.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عودة الأنشطة الاجتماعية في النوادي سيكون وفقا للإجراءات الاحترازية، وأيضا إعادة فتح الصالات الرياضية "الجيم"، ولكن كل ذلك يتوقف على ماذا سيحدث خلال الفترة من 15 إلى 30 يونيو.

وتابع: إذا سارت الأمور كما هو متوقع، أبشركم بالفتح والعودة التدريجية للأنشطة الرياضية، لافتا إلى أن مؤشر عودة الحياة لطبيعتها هو عدد الإصابات.

وأشار إلى أن لو كان عدد الإصابات في أول أسبوعين من الشهر الحالي أقل لكان من الممكن أن تكون وتيرة الفتح تدريجي أسرع، ولكن زيادة أعداد الإصابات في شهر يونيو أبطأت في قرارات الحكومة من حيث التخفيف التدريجي للقيود.

ولفت إلى أن هناك أرقام أخرى يجب أن ننظر إليها وهي نسبة الإصابات البسيطة والحرجة ضمن العدد اليومي، متابعا : نسب الإصابات الحرجة أصبح أقل، ولذلك قالت اللجنة المصرية المشكلة لمتابعة فيروس كورونا أعلنت أن شراسة الفيروس بدأت تقل حدتها.

وأكد على أن مقدار نسبة الإصابات الحرجة انخفض بمقدار أكثر من 50%، وذلك يؤكد صحة إنخفاض شراسة الفيروس، لافتا إلى أن حجم الإصابات اليومية ونسبة الإصابات الحرجة هم من سيقررون متي ستخفف الإجراءات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يستعرض عودة الأنشطة الرياضية تدريجيا

أول يوليو.. الحكومة تدرس فتح دور العبادة.. تفاصيل قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

خطط الوزارات للفتح التدريجى.. أسامة هيكل: تخفيف الحظر ليصبح من 8 مساء حتى 4 صباحا

الحكومة: استمرار حظر حركة المواطنين من 8 مساء حتى 4 صباحًا.. مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة.. والإعلان عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية أول يوليو

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا: تخفيف حظر حركة المواطنين لتصبح من 8 مساءً حتى 4 صباحًا اعتبارًا من 14 يونيو.. واستمرار غلق المتنزهات والشواطئ

تأكيدا لما نشره "صدى البلد".. فتح بعض المساجد والأندية ومراكز الشباب ١٥ يونيو .. وعودة الطيران أول يوليو.. وتخفيف الحظر

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة لـ مذبحة الإسماعيلية

لشكه فى سلوكها.. يمزق جسد زوجته ويضرم النيران فى جثتها لإخفاء جريمته بالقاهرة

زوجة فايلر: الأهلى الأفضل عالميًا وزوجي لن يرحل

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور لـ شريهان أثارت الجدل

طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

AdvertisementS

منشور مؤثر.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إيجابية المسحة الثانية

فيروس كورونا في مصر.. الإصابات تتجاوز الـ 40 ألفا و1422 وفاة

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

حميات إمبابة تعلن الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

شاهد.. مستشفيات روسيا تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان

يديك الصحة ويخليك لينا.. سيدات "الأسمرات" للسيسي: إن شاء الله ربنا هيرفع الوباء ويعينك علينا.. فيديو

طفرة في الإصابات والوفيات.. الصحة: 1577 إصابة جديدة بـ كورونا.. و45 وفاة

علاج كورونا بالوصفات الشعبية.. ماذا قال خطيب المسجد النبوي عن أصحابها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

بعد 80 عامًا.. الكشف عن واقعة تبديل طفلين حديثي الولادة بالخطأ بفضل تحليل DNA