AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليوم.. وزير الخارجية الكندي يتوجه إلى نيويورك قبل التصويت على عضوية مجلس الأمن

السبت 13/يونيو/2020 - 07:41 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الكندية الجمعة أن الوزير فرانسوا-فيليب شامبين سيتوجه في مهمة رسمية إلى نيويورك السبت قبل التصويت على محاولة كندا الحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويجري الوزير الكندي، ومارك أندريه بلانشارد، سفير كندا والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، اتصالات مع مختلف السفراء والممثلين الدائمين لتعزيز التزام كندا بالسلام والأمن وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والأمن الاقتصادي والتعددية. كما يحضر الوزير أيضا في نيويورك يوم التصويت الأربعاء المقبل، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.

وقال الوزير شامبين: "إن محاولة كندا للحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعود إلى الاقتناع العميق بأن كندا يمكنها المساعدة في تقديم حلول ملموسة للتحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير أحمد أبو زيد فى حوار خاص لـ صدى البلد: تواصلنا مع المواطنين العالقين في كندا ونسقنا لإعادتهم إلى أرض الوطن.. ومصر قدمت نموذجا رائدا في القدرة على التعامل مع جائحة كورونا

لشراء أجهزة كشف عن كورونا.. كندا تتبرع بـ500 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة في مصر

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ اتفاق أردوغان والسراج.. ظهور علني لمليشيات تركيا في ليبيا.. شاهد

الصحة العالمية: 6 لقاحات لعلاج كورونا فى المرحلة السريرية.. فيديو

استشهاد أول طبيب متطوع بالسنة السادسة بفيروس كورونا.. صور

بصورة من الطفولة... شاهد عمر علاء مبارك مع جده الرئيس الراحل

فرمان من كارتيرون.. الزمالك يفاوض نجم حسنية أغادير المغربي.. فيديو

رسميًا.. إطلاق لاب توب Acer Nitro 5.. السعر والمواصفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب

احذر احتضان القطط والكلاب.. أداة خطيرة لنقل فيروس كورونا

أرخص 5 تابلت أندرويد في 2020..صور