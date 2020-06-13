اليوم.. وزير الخارجية الكندي يتوجه إلى نيويورك قبل التصويت على عضوية مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الكندية الجمعة أن الوزير فرانسوا-فيليب شامبين سيتوجه في مهمة رسمية إلى نيويورك السبت قبل التصويت على محاولة كندا الحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



ويجري الوزير الكندي، ومارك أندريه بلانشارد، سفير كندا والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، اتصالات مع مختلف السفراء والممثلين الدائمين لتعزيز التزام كندا بالسلام والأمن وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والأمن الاقتصادي والتعددية. كما يحضر الوزير أيضا في نيويورك يوم التصويت الأربعاء المقبل، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.