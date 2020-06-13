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نطيت من التلفريك ونزلت وسط القرش.. جميلة عوض تحكي مقالب رامز جلال في كواليس سبع البرومبة

السبت 13/يونيو/2020 - 05:31 ص
جميلة عوض
جميلة عوض
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كـريـم الـخـطـيـب
حكت الفنانة جميلة عوض، حفيدة الفنان محمد عوض، عن ذكريات جدها الفنان محمد عوض كوميديان السينما وشرارة الدراما في ذكرى ميلاده.

ولفتت إلى أنها شاركت في فيلم "سبع البرمبة" مع الفنان رامز جلال، موضحة أن رامز جلال كان بيعمل مقالب في الكواليس، وممكن يعمل المقلب دون قصد تؤدي الي كوارث وحواث في النهاية، متابعة : نطيت من التلفريك ونزلت وسط مع سمك القرش في فيلم سبع البرمبة.

وأكدت "جميلة عوض" خلال برنامج التاسعة المذاع على قناة "الأولى" أنها كانت تعيش مع جدها وعمرها 4 سنوات في نفس البيت وعادتة كانت تجلس معه وهي صغيرة، ودائما كان يعود الي المنزل متأخرا والكل يكون نائم إلا هي وجدتها منتظرين الفنان القدير محمد عوض.

وأوضحت حفيدة الفنان محمد عوض، أن أهم الطقوس عند الفنان محمد عوض أن تتواجد معه على ترابيزة السفرة بجانبه أثناء تناول الأكل، مشيرة إلى أنها دائما كانت تذهب معه المسرح تشاهده وهو يمثل أمامها.

وأشارت إلى أنها في مرة ذهبت مع جدها المسرح وكان يجسد دور شخص شرير، وهي لم تعرف انه يمثل فبكت، فأضطر الفنان محمد عوض استئذان الجمهور ليحملها على ذراعيه لتتوقف عن البكاء.

وتابعت أن قبل وفاة جدى قدم عرضا مسرحيا للأطفال بعنوان "الأرنب المغرور"، وكانت والدتها الفنانة راندا عوض تشاركه هذا العرض، وكنت دائما تصعد على المسرح مع الأطفال فى العروض، وكان هناك مشهد معين يظهر فيه جدى بدور الشرير فكنت أبكى وفى إحدى الأيام فاجأنى جدى بحملى فوق أكتافه أثناء المشهد"

ونوهت إلى أنها كانت تشارك في المسرح وهي صغيرة وتحب المسرح الاستعراضي بسبب والدها وعمها، مشيرة إلى أن تحب الأدوار الكوميدي ولكنها لست ممثلة كوميدية صريحة.
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