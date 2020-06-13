AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 13 -6- 2020

السبت 13/يونيو/2020 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم، السبت 13 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى 4.38 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.34 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.




وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.


واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.37 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى أجريكول عند 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس نحو 4.38 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع بارتفاع قرش.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع بزيادة قرش.


ووصل الدرهم الإماراتى في البنك الأهلى إلى 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع بارتفاع قرش.


وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.33 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.29 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكان والتعمير نحو 4.22 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الأحد 19-4-2020

استقرار أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.. الريال السعودى يسجل 4.20 جنيه.. والدينار الكويتي بــ51.21 جنيه.. والدرهم الإماراتى يسجل 4.30 جنيه

سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك اليوم الأحد

سعر الدرهم الاماراتى اليوم السبت 9-5-2020

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 10-5-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ترشيحاتنا

بملابس عصرية.. إيمى طلعت زكريا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تحفة فنية.. غطاس يستغل الزجاجات الفارغة في صنع أكبر سلحفاة بمدينة دهب

بفارق 41 عاما بينهما.. مسنة تتبنى شابا وتتزوجه بعد فترة.. صور

أسباب الرزق بالمال والبنين والصحة.. 6 أعمال يغفل عنها الكثيرون

احذر احتضان القطط والكلاب.. أداة خطيرة لنقل فيروس كورونا

تغيير قائمة أسعار إم جي MG في مصر.. صور

AdvertisementS

بعد وصولنا لـ ذروة كورونا.. حميات إمبابة تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل

الأرصاد: منخفض جوي يضرب جنوب البلاد اليوم.. وأمطار على محافظات الشمال غدا

من مستشفى أبو خليفة للعزل.. أطباء: الحالة العامة للفنانة رجاء الجداوي مستقرة وتتحسن تدريجيا

لمريض كورونا.. 6 أعراض إذا ظهرت عليك التوجه للمستشفى فورا

بفارق 41 عاما بينهما.. مسنة تتبنى شابا وتتزوجه بعد فترة.. صور

بعد الحكم بإعدامه.. إيران: لا علاقة للجاسوس موسوي بمقتل قاسم سليماني

استشهاد أول طبيب متطوع بالسنة السادسة بفيروس كورونا.. صور

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب

رسوم ترخيص المحل بـ 100 ألف جنيه.. تعرف على إجراءات التراخيص في قانون المحال العامة

18 يوما على تطبيق الزيادة الجديدة.. احسب معاشك وتعرف على المستفيدين منها بالقانون

عبلة الكحلاوي: بعض أهالي مصابي كورونا داخل جمعية الباقيات الصالحات رفضوا استلامهم.. ولن نغلق الدار.. والحالات مستقرة

القصة الكاملة لانتحار سائق الجيزة.. الاتصال الأخير من مريض كورونا: أنا تعبت خلاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. إيمى طلعت زكريا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

رينو تطرح عروضا جديدة على renault megane و renault duster..صور

تحفة فنية.. غطاس يستغل الزجاجات الفارغة في صنع أكبر سلحفاة بمدينة دهب