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اقتصاد

سر ارتفاع سعر الليمون..حاتم نجيب: نصدر خضراوات وفواكه لـ7 دول لأول مرة

السبت 13/يونيو/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار بعض الفواكه انخفضت كثيرًا مقارنة بأسعار العام الماضي، ومنها البرقوق والذي انخفض سعره هذا العام ليتراوح بين 15-18 جنيها مقارنة بـ 20-30 جنيها العام الماضي، كما انخفضت أسعار المشمش من 20-25 جنيها إلى 10-12 جنيها، وهبطت أسعار العنب من 25-28 جنيها العام الماضي في حين يتراوح سعر في بداية موسمه "البشاير" من 9-10 جنيهات، ونزل سعر الكانتلوب من 7-8 جنيهات إلى 2.5-3 جنيهات، فيما استقرت أسعار البطيخ على نفس أسعار العام الماضي، والذي يعد رخيصا مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف "نجيب"، أن أسعار الخضراوات الأكثر طلبًا مثل الطماطم والبطاطس والبصل والباذنجان والكوسة والخيار، واصلت استقرارها، في حين تراوح سعر الليمون بين 25-30 جنيها بسبب فترة "تصويم الليمون"، وهي الفترة بين انتهاء عروة وبدء عروة جديدة


فيما انخفضت أسعار الباذنجان من 8-9 إلى 4-5 جنيهات، والفاصوليا من 20-25 جنيها إلى 4-5 جنيهات، كما انخفضت أسعار الفلفل الألوان من 20 حتى 40 جنيها ليصل حاليا من 4 جنيهات وأعلى جودة بـ6 جنيهات فقط، وتراوحت أسعار الفلفل الرومي والحامي من 2.5-3 جنيهات، والكوسة من 3-5 جنيهات، والخيار من 1.5-2.5 جنيه، والثوم بين 7-9 جنيهات، رغم أنه ليس في موسمه، ولكن المتاح في الأسواق حاليًا مخزن من الفترة السابقة، ولم نستورد أي ثوم من الصين.
 
وأكد حاتم النجيب، أن سبب انخفاض أسعار الفاكهة والخضراوات، هو حجم المعروض منها هذا الموسم بفضل مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة ومشروعات زراعة الصوب الزراعية، وفي الوقت نفسه هناك طلب كبير على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، ولأول مرة يتم تصدير فواكه وخضراوات لـ7 أسواق جديدة وهى: أستراليا، البرازيل، بلجيكا، إندونيسيا، موريشيوس، نيوزيلاندا، والعودة للسوق الإماراتي.
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