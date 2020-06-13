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تعليم

الكفاءات التدريسية عبر شبكة الإنترنت.. ورشة عمل بجامعة طنطا

السبت 13/يونيو/2020 - 10:54 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
ينظم مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان: "الكفاءات التدريسية عبر شبكة الإنترنتCompetencies of online teaching"، ويحاضرها الدكتور محمد أحمد حسانين الأستاذ بكلية الطب بجامعة طنطا، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة مسؤولي وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة.


صرح بذلك الدكتور طارق فايد مدير مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا.

وأضاف فايد أن الورشة تقام تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة؛ مشيرًا إلى أن هذه الورشة ستتلوها ورش أخري في موضوعات أخري منها؛ إعداد بنوك الأسئلة، والاختبارات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني.
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