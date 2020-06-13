إصابة عميد تمريض الأزهر السابق بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العزل





وأصيب الدكتور حمدي أبو زيد، عميد كلية التمريض السابق بجامعة الأزهر، بفيروس كورونا وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الأزهر التخصصي لتلقى الرعاية تحسبا لتأخر حالته وشعوره بأعراض الفيروس المتأخرة.





وكانت مستشفى الأزهر التخصصي قد استقبلت منذ أيام حالة جديدة من أعضاء هيئة التدريس، وهي الدكتورة مهجة غالب، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابقة، وعضو مجلس النواب.





يذكر أن مستشفى جامعة الأزهر التخصصي تستقبل حالات الكورونا الإيجابي، ومعظم الحالات تماثلت للشفاء بفضل الله ثم بجهود ومتابعة الأطقم الطبية على مدار اليوم.

استقبلت مستشفى الأزهر التخصصي، والمخصصة للعزل الطبي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، حالة جديدة مصابة بكورونا بين أساتذة الجامعة.