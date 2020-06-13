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محافظات

فودة يتابع تنفيذ مشروعات طرق لربط تجمعين بمدينة طور سيناء

السبت 13/يونيو/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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ايمن محمد
تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الإنتاج واستمرار العمل في المشروعات بمختلف أنواعها.

تابع المحافظ تنفيذ إنشاء ورصف طريق تجمع وادى ميعر وطريق تجمع الشيخ موسى وربطه بمدينة طور سيناء بطول ٢٥ كم وعرض ٧ أمتار و بتكلفة ٦٥ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثماريه للطرق بمنطقة  تعمير سيناء "جهاز تعمير سيناء" و المتوقع الانتهاء من تنفيذه فى يناير ٢٠٢١.

هذا بالإضافة إلى استكمال إنشاء ورصف إزدواج طريق حمام موسى بمدينة طور سيناء بطول ٣.٥ كم و بتكلفة ٤٠ مليون جنيه، وتابع المحافظ أيضا أعمال الحماية لطريق ابوغراقد بابورديس بتكلفة ١٠  جنيهات تمويل و إشراف جهاز تعمير سيناء . 

ووجه المحافظ بدفع العمل بطريق وادى ميعر وربطه بمدينة طور سيناء وافتتاحه بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد.

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فودة يتابع تنفيذ مشروعات طرق لربط تجمعين بمدينة طور سيناء
فودة يتابع تنفيذ مشروعات طرق لربط تجمعين بمدينة طور سيناء
فودة يتابع تنفيذ مشروعات طرق لربط تجمعين بمدينة طور سيناء
فودة يتابع تنفيذ مشروعات طرق لربط تجمعين بمدينة طور سيناء
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