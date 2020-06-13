AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أكثر من 72 ألف متر.. إزالة 767 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

السبت 13/يونيو/2020 - 05:29 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
Advertisements
قسم المحافظات
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 767 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحرم الري بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال الفترة منذ بداية حظر التجوال في 25 مارس الماضي حتى اليوم.

وأضاف أن حملات الإزالة تمت بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريتي الزراعة والري بمشاركة قوات الشرطة، مشددًا على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم الري، مؤكدًا أنه لا تهاون فى الحفاظ على كافة حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

إقرا أأيضا : 


من جانبه، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الفترة منذ فرض حظر التجوال وحتى الآن تم إزالة 471 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 34 فدانًا و قيراطًا و18 سهمًا، منها 162 حالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 15 فدان و7قيراطًا و11 سهمًا، و76 حالة بمركز سنورس على مساحة 7أفدنة و18قيراطًا و11 سهمًا، و82حالة بمركز طامية على مساحة 2 فدان و22 قيراط و7 أسهم، و34حالة بمركز إطسا على مساحة فدان و 12 قيراطًا و23سهمًا، و61حالة بمركز أبشواي على مساحة 2 فدان و 10قيراطًا و 3 أسهم، و56 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 4 أفدنة وقيراطًا و11 سهمًا.

ولفت "التوني" إلى إزالة 161 حالة مخالفات بناء داخل الحيز العمراني على إجمالى مساحة 17 ألف و 215متر مربع، منها 122حالة تعدٍ فى المهد، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعدٍ على حرم الرى.

أما فيما يتعلق بالتعديات على أراضى أملاك الدولة، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى إزالة 132حالة، بواقع 121 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 55 ألف و 989متر مربع، منها 17 حالة بمركز الفيوم على مساحة 10 ألاف و33 متر مربع، و7 حالات بمركز طامية على مساحة ألف و 106 متر مربع، و48 حالة بمركز إطسا على مساحة 10ألاف و 955 متر مربع، و42 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 32 ألف و 640 متر مربع.

كما تم إزالة 11 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 10 أفدنة و9 قراريط و11 سهمًا، منها 7 حالات تعدٍ بمركز إطسا على مساحة 5 قراريط و11 سهمًا، وحالة تعدٍ بمركز طامية على مساحة 7 أفدنة، وحالتي تعدٍ بمركز يوسف الصديق على مساحة 3 فدان، وحالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 4 قيراط.
أكثر من 72 ألف متر.. إزالة 767 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم
أكثر من 72 ألف متر.. إزالة 767 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية: إزالة 155 حالة تعد على الأراضي الزراعية منذ بدء فترة الحظر

حق الشعب.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

إزالة 444 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ فرض حظر التجول بالفيوم

إزالة فورية لـ 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقويسنا في المنوفية

منذ بداية الحظر.. محافظ الفيوم: إزالة 514 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

حق الشعب.. إزالة 647 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

ترشيحاتنا

بعد وفاة مريض سوداني.. إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه وإحالته للتحقيق العاجل

عرض إماراتي لضم حسام عاشور من الأهلي

سقوط مصابين.. السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

لمريض كورونا.. 6 أعراض إذا ظهرت عليك التوجه للمستشفى فورا

تغيير قائمة أسعار إم جي MG في مصر.. صور

تحفة فنية.. غطاس يستغل الزجاجات الفارغة في صنع أكبر سلحفاة بمدينة دهب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي

بـ فلتر غريب .. زينة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة على السوشيال ميديا

أمراض شديدة.. هل ينصح بارتداء الأطفال للكمامات