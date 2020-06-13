أكثر من 72 ألف متر.. إزالة 767 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 767 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحرم الري بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال الفترة منذ بداية حظر التجوال في 25 مارس الماضي حتى اليوم.
وأضاف أن حملات الإزالة تمت بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريتي الزراعة والري بمشاركة قوات الشرطة، مشددًا على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم الري، مؤكدًا أنه لا تهاون فى الحفاظ على كافة حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
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من جانبه، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الفترة منذ فرض حظر التجوال وحتى الآن تم إزالة 471 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 34 فدانًا و قيراطًا و18 سهمًا، منها 162 حالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 15 فدان و7قيراطًا و11 سهمًا، و76 حالة بمركز سنورس على مساحة 7أفدنة و18قيراطًا و11 سهمًا، و82حالة بمركز طامية على مساحة 2 فدان و22 قيراط و7 أسهم، و34حالة بمركز إطسا على مساحة فدان و 12 قيراطًا و23سهمًا، و61حالة بمركز أبشواي على مساحة 2 فدان و 10قيراطًا و 3 أسهم، و56 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 4 أفدنة وقيراطًا و11 سهمًا.
ولفت "التوني" إلى إزالة 161 حالة مخالفات بناء داخل الحيز العمراني على إجمالى مساحة 17 ألف و 215متر مربع، منها 122حالة تعدٍ فى المهد، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعدٍ على حرم الرى.
أما فيما يتعلق بالتعديات على أراضى أملاك الدولة، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى إزالة 132حالة، بواقع 121 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 55 ألف و 989متر مربع، منها 17 حالة بمركز الفيوم على مساحة 10 ألاف و33 متر مربع، و7 حالات بمركز طامية على مساحة ألف و 106 متر مربع، و48 حالة بمركز إطسا على مساحة 10ألاف و 955 متر مربع، و42 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 32 ألف و 640 متر مربع.
كما تم إزالة 11 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 10 أفدنة و9 قراريط و11 سهمًا، منها 7 حالات تعدٍ بمركز إطسا على مساحة 5 قراريط و11 سهمًا، وحالة تعدٍ بمركز طامية على مساحة 7 أفدنة، وحالتي تعدٍ بمركز يوسف الصديق على مساحة 3 فدان، وحالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 4 قيراط.