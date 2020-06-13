أكثر من 72 ألف متر.. إزالة 767 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، عن إزالة 767 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحرم الري بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال الفترة منذ بداية حظر التجوال في 25 مارس الماضي حتى اليوم.





وأضاف أن حملات الإزالة تمت بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريتي الزراعة والري بمشاركة قوات الشرطة، مشددًا على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم الري، مؤكدًا أنه لا تهاون فى الحفاظ على كافة حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.





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من جانبه، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الفترة منذ فرض حظر التجوال وحتى الآن تم إزالة 471 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 34 فدانًا و قيراطًا و18 سهمًا، منها 162 حالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 15 فدان و7قيراطًا و11 سهمًا، و76 حالة بمركز سنورس على مساحة 7أفدنة و18قيراطًا و11 سهمًا، و82حالة بمركز طامية على مساحة 2 فدان و22 قيراط و7 أسهم، و34حالة بمركز إطسا على مساحة فدان و 12 قيراطًا و23سهمًا، و61حالة بمركز أبشواي على مساحة 2 فدان و 10قيراطًا و 3 أسهم، و56 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 4 أفدنة وقيراطًا و11 سهمًا.





ولفت "التوني" إلى إزالة 161 حالة مخالفات بناء داخل الحيز العمراني على إجمالى مساحة 17 ألف و 215متر مربع، منها 122حالة تعدٍ فى المهد، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعدٍ على حرم الرى.





أما فيما يتعلق بالتعديات على أراضى أملاك الدولة ، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى إزالة 132حالة، بواقع 121 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 55 ألف و 989متر مربع، منها 17 حالة بمركز الفيوم على مساحة 10 ألاف و33 متر مربع، و7 حالات بمركز طامية على مساحة ألف و 106 متر مربع، و48 حالة بمركز إطسا على مساحة 10ألاف و 955 متر مربع، و42 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 32 ألف و 640 متر مربع.





كما تم إزالة 11 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 10 أفدنة و9 قراريط و11 سهمًا، منها 7 حالات تعدٍ بمركز إطسا على مساحة 5 قراريط و11 سهمًا، وحالة تعدٍ بمركز طامية على مساحة 7 أفدنة، وحالتي تعدٍ بمركز يوسف الصديق على مساحة 3 فدان، وحالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 4 قيراط.