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طبيب يحذر من ارتداء الكمامة لفترات طويلة.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 09:39 م
الكمامة
الكمامة
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هاني حسين
كشف الدكتور طارق كامل أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب قصر العيني، مخاطر ارتداء الكمامة لفترات طويلة.
 
وقال طارق كامل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الشخص الطبيعي غير المصاب بـ جيوب انفية او مشاكل في الأنف يشعر بضيق من ارتداء الكمامة، وبالتالي الشخص المصاب يعاني أكثر، مضيفا:" الهواء لا يخرج  بشكل طبيعي مع ارتداء الكمامة نتيجة تواجد حاجز الكمامات بما يسبب ضيق وانسداد في الأنف".

وتحدث  أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب قصر العيني عن المرضى الذين يعانون من مشكلة مزمنة في الأنف يشعر بانسداد في الانف مع ارتداء الكمامة.

وحذر من ارتداء الكمامات لفترات طويلة يسبب انسداد في الانف ولكن بعد نزع الكاملة يتم غسل الأنف بالماء ولا يوجد مضاعفات لها ".

ولفت طارق كامل:" الكمامات الطريقة المؤكدة لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ومن الضروري استخدام الكمامات في  أي مكان مزدحم".
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