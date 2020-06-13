رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفعيل رابط الاستعلام عن ارقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية 2020.









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ويمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن ارقام الجلوس من خلال :





- الدخول على الرابط التالي









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- ادخل كود الطالب

- - ادخل كلمة السر





وقالت وزارة التربية والتعليم انه علي الطالب الذهاب الى المدرسة لاستلام أرقام الجلوس والتاكد من مواعيد الاختبارات العملية المسجلة علي أرقام الجلوس





واشارت الوزارة الى انه سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بإمتحان مادة التربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية بعد إنتهاء امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020.





واضافت انه على الطالب ان يجيب علي أسئلة مادة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الاجابة الخاصة بها يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 .





كما اكدت انه على الطالب أن يذهب الي لجنة سير الامتحان يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020 قبل موعد امتحان اللغة العربية بساعتين حتي يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعقيم للحفاظ علي سلامة الطلاب.