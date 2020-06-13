AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2020

السبت 13/يونيو/2020 - 07:03 م
الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية 2020
Advertisements
ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفعيل رابط الاستعلام عن ارقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية 2020. 


اقرأ ايضا :

ويمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن ارقام الجلوس من خلال : 

- الدخول على الرابط التالي 


أقرأ ايضا :

- ادخل كود الطالب 
- - ادخل كلمة السر

وقالت وزارة التربية والتعليم انه علي الطالب الذهاب الى المدرسة لاستلام أرقام الجلوس والتاكد من مواعيد الاختبارات العملية المسجلة علي أرقام الجلوس 

واشارت الوزارة الى انه سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بإمتحان مادة التربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية بعد إنتهاء امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020. 

واضافت انه على الطالب ان يجيب علي أسئلة مادة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الاجابة الخاصة بها يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 .

كما اكدت انه على الطالب أن يذهب الي لجنة سير الامتحان يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020 قبل موعد امتحان اللغة العربية بساعتين حتي يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعقيم للحفاظ علي سلامة الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات امتحانات الثانوية العامة .. لجنة الإدارة بأسيوط تفتح الباب لقبول أعضاء جدد.. وتعلن الشروط

بكود الطالب.. احصل على رقم جلوسك في امتحانات الثانوية العامة الآن

نائب وزير التعليم ينفي تأجيل توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة .. ويؤكد: ستكون في المدارس غدا

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 "المعدل"

التعليم لـ الطلاب: رقم الجلوس أهم من البطاقة في لجان امتحانات الثانوية العامة

مساواة بالثانوية العامة.. التعليم تسمح لطلاب الدبلومات الفنية بأداء امتحان الدين"من البيت"

ترشيحاتنا

الرياض وجدة تسجلان أعلى معدل إصابات كورونا اليومية بالسعودية

فستان مشجر.. رانيا يوسف بإطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد

حلا شيحة فى مرمى العنصرية بعد نشرها صورة مع مربية كينية.. تفاصيل

متشتريش وخلاص.. تعرف على نوع الكمامة الأفضل لمنع الإصابة بفيروس كورونا

تطورات سد النهضة.. رئيس جنوب إفريقيا يرحب بإعلان القاهرة لوقف الإقتتال فى ليبيا

كأنه محمد صلاح.. مصور بطل صور المتسول وابنته يحكي كيف تفاعل الناس مع حالته.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من صالون التجميل.. شاهد.. نوال الزغبي تستعرض جمالها

بإطلالة بسيطة.. شاهد ماغي بو غصن في أحدث ظهور

قبل الإقدام على الطلاق .. أشياء هامة يجب التحدث بها مع شريكك