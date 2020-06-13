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مرأة

باريش أردوش يخطف قلوب متابعيه بحلاقة شعره الجديدة .. شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 07:53 م
باريش أردوش
باريش أردوش
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حياة عبد العزيز
نشر الفنان التركي باريش أردوش صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بحلاقة شعر جديدة.

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة الفنان التركي باريش أردوش بشكله الجديد، واصبح محل إعجاب الكثير من الفتيات، فكانت الحلاقه هي الشعر الطويل المموج بعض الشئ، مع تركه بطريقة عشوائية، مع ترك شعر اللحية بطريقة بسيطة.

يتميز الفنان باريش أرودش بإطلالته الجذابة مما يخطف الأنظار دائما، فهو من الفنانين الذين يتمتعون بشعبيه كبيرة لدى الجمهور.

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وظهر في أحدث ظهور لها مرتدي تي شيرت باللون البني مع شورت باللون البيج، برفقة كلبه.

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