نجم: الموافقة على انضمام 15 جامعة جديدة للاتحاد العربي بينها 3 مصرية

اختتمت ٱعمال المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد بمشاركة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيس الدورة 52 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس المجلس التنفيذي.





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وشارك في أعمال المجلس الأمينان العامان المساعدان للاتحاد الدكتور خميسي حميدي والدكتور عبد الرحيم الحنيطي ورؤساء جامعات عربية من الأردن ومصر والسعودية ولبنان واليمن وقطر والبحرين وعُمان وفلسطين وموريتانيا".





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وصرح الدكتور ماجد نجم لصدى البلد، أنه تم الموافق من المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية على انضمام 15 جامعة جديدة من مصر والأردن وسوريا واليمن وتونس والعراق إلى مظلة الاتحاد.





وأوضح أنه كان من ضمن هذه الجامعات ثلاث جامعات مصرية وهى " جامعة مطروح وجامعة بور سعيد والجامعة المصرية الروسية".







جدير بالذكر أن الاتحاد كان أنشأ منصة التعلم الإلكترونى، والتي تهدف إلى توفير التعلم عن بعد للطلبة العرب في مختلف المستويات الأكاديمية بسبب تعطل الجامعات العربية أثناء انتشار فيروس كورونا.