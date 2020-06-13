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فن

ثقة فالله نجاح.. محمد رمضان يحتفل بحصول قناته على ٣ مليارات مشاهدة

السبت 13/يونيو/2020 - 10:05 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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أسماء الحسيني

شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بفيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " .

وجاء الفيديو إحتفالًا من محمد رمضان لوصول قناته عبر اليوتيوب إلى ٣ مليارات مشاهدة.

وكتب رمضان معلقًا على الفيديو: "الحمد لله قناتى الرسمية على اليوتيوب تخطت ال ٣ مليار مشاهدة ثقة فالله نجاح".

يذكر أن محمد رمضان حقق 2 مليون ونصف مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة " كورونا فيروس" بعد مرور يوم على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل.

وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس"  وتم تصوير فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.
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