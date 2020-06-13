ثقة فالله نجاح.. محمد رمضان يحتفل بحصول قناته على ٣ مليارات مشاهدة





شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بفيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " .





وجاء الفيديو إحتفالًا من محمد رمضان لوصول قناته عبر اليوتيوب إلى ٣ مليارات مشاهدة.





وكتب رمضان معلقًا على الفيديو: "الحمد لله قناتى الرسمية على اليوتيوب تخطت ال ٣ مليار مشاهدة ثقة فالله نجاح".





يذكر أن محمد رمضان حقق 2 مليون ونصف مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة " كورونا فيروس" بعد مرور يوم على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل.



