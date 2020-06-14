الديهي: الورقة الإثيوبية تطيح بالمفاوضات السابقة بشأن سد النهضة...فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية لتوقيع اتفاق عادل بين الأطراف الثلاثة حول سد النهضة.





أضاف "الديهي" خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائية أن الورقة الاثيوبية تؤدي إلى الإطاحة بكل المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة.





أوضح أن أثيوبيا لا تنظر بعين عادلة إلى حقوق الآخرين، لافتًا إلى أن إثيوبيا تمارس في هذه الجولة من المفاوضات أسوأ أنواع الابتزاز السياسي والمجتمعي.



