يحقق نتائج إيجابية.. أمن المنافذ يشن حملات مكبرة لمواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

شنّ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.









أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:





ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (5) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – أمتعة شخصية – عدد حفر يدوية – معدات جديدة – ملابس وأحذية – سخانات كهربائية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (670 ألف جنيه).





و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (18) قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم ارتداء كمامة ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، سلاح أبيض).





و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (223) مخالفة مرورية متنوعة.





وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (2) قضية حيازة مواد مخدرة بمضبوطات بلغت (222 جراماً لمخدر الحشيش – 20 جرامًا لنبات الماريجوانا المخدر) .





وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (108) أحكام قضائية متنوعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



