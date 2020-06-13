5 بنوك تقدم قروضا للسيارات..اعرف الشروط

قامت البنوك بتطوير منتجاتها المصرفية لتلبية عملاءها من خلال ابتكار منتج قروض السيارات بغرض شراء السيارة بأسعار تنافسية .
ينشر "صدي البلد" أبرز شروط قروض السيارات علي مستوي 5 بنوك مصرية.
بنك مصر
في بنك مصر يصل تمويل قروض السيارات لنسبة 100% من قيمة السيارة، لمدة 10 سنوات مع منح العميل ميزة التأمين علي السيارة خلال فترة القرض والتأمين بدون حظر البيع وترخيص لأي طرف ثالث من أفراد العائلة.
واشترط بنك مصر لتمويل قروض السيارات للموظفين وأصحاب المهن الحرة والصناعية، لمن لا يقل عمرهم لـ21 سنة، حيث يبنغي تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال مرافق "كهرباء، غاز، مياه، تليفون"، وعرض أسعار معتمدة من معرض السيارات، وشهادة مفردات مرتب للموظفين وتعهد بجهة العمل لتحويل القسط الشهري، و بطاقة ضريبية لأصحاب المهن الحرة و سجل مزاولة النشاط لأصحاب المهن الصناعية ووصورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري وكشف بنكي لمدة 6 شهور.
البنك الأهلي
تبلغ قيمة تمويل قروض السيارات بالبنك الأهلي مليون جنيه أو 100% من جملة التمويل بفترة سداد لمدة 7 سنوات بعائد فائدة تنافسي، وبحد أدنى 1500 جنيه للقسط الشهري، وبدون مصاريف استعلام ائتماني أو فتح حساب.
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اشترط البنك الأهلي المصري مجموعة من الشروط لتمويل قروض السيارات منها ألا يقل عمر المُقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عاما في نهاية القرض للموظفين، ألا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، فاتورة مرافق.
حجم وإجراءات قرض السيارة في 5 بنوك.. يصل إلى 100%| خدمات
حجم وإجراءات قرض السيارة في 5 بنوك.. يصل إلى 100%| خدمات
حجم وإجراءات قرض السيارة في 5 بنوك.. يصل إلى 100%| خدمات
حجم وإجراءات قرض السيارة في 5 بنوك.. يصل إلى 100%| خدمات
المصرف المتحد
تبلغ نسبة تمويل قروض السيارات بالمصرف المتحد 90% من إجمالي قيمة السيارة بمعدل فائدة تنافسية لتمويل السيارة الجديدة ومرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر إلى 6 سنوات، عبر وكلاء السيارات التابعين للمصرف.
واشترط المصرف مجموعة شروط لتمويل قروض السيارات منهم أصحاب الأعمال والمهن الحرة من بينها كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 12 شهرًا، والسجل التجاري أو شهادة مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة، وبطاقة ضريبية سارية وإقرار ضريبي، بمدة سداد تصل لـ5 سنوات، أما العملاء ذوي الدخل الشهري فيشترط في حالة تحويل القسط، ضرورة وجود خطاب مفردات المرتب، وكشف حساب بنكي لمدة 3 شهور أو آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري، تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط بمدة السداد 6 سنوات.
بنكا الإسكندرية والعربي الافريقي الدولي
يصل حجم تمويل قروض السيارات في بنكي الاسكندرية والعربي الافريقي الدولي، لـ مليون جنيه من ثمن السيارة لمدة 7 سنوات، بشرط ان يكون عمر المتقدم لطلب القرض 21 ولا يتجاوز 65 عامًا بالنسبة للموظفين وأصحاب المهن الحرة مع وجود صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال مرافق "كهرباء، غاز، مياه، تليفون"، وعرض أسعار معتمد من معرض السيارات وشهادة إثبات دخل بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.