حبس مالك شركة لحيازته 7 آلاف قطعة مستلزمات طبية في السيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس مالك شركة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارتها دون ترخيص والاتجار فى المستلزمات الطبية وحيازة 7 آلاف قطعة وعبوة مستلزمات طبية.





وامرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وتكليف رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم.





وكان رجال مباحث التموين بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب .





وتبين حيازة المضبوط ٧ الاف قطعة وعبوة مستلزمات طبية "جوانتى – كمامة – لاصق طبى" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.