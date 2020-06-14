أمير مرتضى منصور: عقد كارتيرون لا يتضمن بنودا مبالغا فيها .. فيديو

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يهدف إلى توفير الاستقرار الفني للفريق، وذلك من خلال تمديد عقد كارتيرون .





وأضاف أمير مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن مفاوضات التجديد مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لم تستغرق وقتا كثيرا.





ونفي أمير مرتضي منصور صحة ما تردد حول رغبة باتريس كارتيرون في تأجيل تعاقده مع الفريق انتظارا لقرار الاتحاد المصري بشأن عودة الأنشطة الرياضية .





وتابع:" عقد كارتيرون مع الزمالك لايتضمن بنودا مبالغا فيها ".





ووجه أمير مرتضي الشكر للمدير لبفني للفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون لتنازله عن 50 % من مستحقاته لصالح النادي .





وأكد أمير مرتضي أن باتريس كارتيرون يعشق جماهير نادي الزمالك ويأمل في تحقيق كافة البطولات معه .





اقرأ أيضا.. أمير مرتضى منصور يحسم جدل تلقي بن شرقي عروضًا لرحيله عن الزمالك





وأشار أمير مرتضي إلي تعجب باتريس كاتيرون من عدم حسم موقف الدوري حتى الآن .





واوصل :" سنعلن عن الصفقات الجديدة للزمالك في الوقت المناسب"،مضيفا أن باتريس كارتيرون رفض التفريط عن أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق.





ومن جهة أخرى أكد أن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور سيتواجد في اجتماع الأندية لحسم مصير الدوري عقب تلقيه دعوة من رئيس اللجنة الخماسية.





وأتم :" لابد من إنشاء رابطة لإدارة بطولة الدوري وغير مقتنع بتقييد عدد من اللاعبين الأجانب في الدوري المصري.