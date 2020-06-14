AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضى منصور: عقد كارتيرون لا يتضمن بنودا مبالغا فيها .. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:45 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
Advertisements
حسام الحارتي

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يهدف إلى توفير الاستقرار الفني للفريق، وذلك من خلال تمديد عقد كارتيرون  .


وأضاف أمير مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن مفاوضات التجديد مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لم تستغرق وقتا كثيرا.


ونفي أمير مرتضي منصور صحة ما تردد حول رغبة باتريس كارتيرون في تأجيل تعاقده مع الفريق انتظارا لقرار الاتحاد المصري بشأن عودة الأنشطة الرياضية .


وتابع:" عقد كارتيرون مع الزمالك لايتضمن بنودا مبالغا فيها ".


ووجه أمير مرتضي الشكر للمدير لبفني للفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون لتنازله عن 50 % من مستحقاته لصالح النادي .


وأكد أمير مرتضي أن باتريس كارتيرون يعشق جماهير نادي الزمالك ويأمل في تحقيق كافة البطولات معه .


اقرأ أيضا.. أمير مرتضى منصور يحسم جدل تلقي بن شرقي عروضًا لرحيله عن الزمالك


وأشار أمير مرتضي إلي تعجب باتريس كاتيرون من عدم حسم موقف الدوري حتى الآن .


واوصل :" سنعلن عن الصفقات الجديدة للزمالك في الوقت المناسب"،مضيفا أن باتريس كارتيرون رفض التفريط عن أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق.


ومن جهة أخرى أكد أن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور سيتواجد في اجتماع الأندية لحسم مصير الدوري عقب تلقيه دعوة من رئيس اللجنة الخماسية.


وأتم :" لابد من إنشاء رابطة لإدارة بطولة الدوري وغير مقتنع بتقييد عدد من اللاعبين الأجانب في الدوري المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك| حسم مصير أشرف بن شرقي واجتماع مع كارتيرون بشأن اللاعبين

بعد جلسة مرتضى منصور مع كارتيرون تحسم مصير مدرب الأحمال وأفراد الجهاز الفنى في الزمالك

مرتضى منصور: تجديد عقد كارتيرون بزيادة 20%.. و3 صفقات جديدة مفاجأة.. فيديو

للحصول علي خدماته.. النجم الساحلي يترقب مصير كارتيرون مع الزمالك

مرتضى منصور لـ صدى البلد: تجديد عقد كارتيرون موسمين .. غدًا

صدى البلد يكشف تفاصيل تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

ترشيحاتنا

الخدمة دليفرى.. ازاى تستخرج رخصة عربيتك والخاصة من غير ماتروح المرور.. فيديو

رينيه فايلر بعد سفره المفاجئ.. ينشر صورة بصحبة علي معلول

تطورات سد النهضة.. رئيس جنوب إفريقيا يرحب بإعلان القاهرة لوقف الإقتتال فى ليبيا

عودة الدوري أبرزها.. مجلس الأهلي يحدد 6 مطالب لرفعها لـ اتحاد الكرة

حقيقة بوستر مسلسل الاختيار 2 لـ كريم عبد العزيز

فستان قصير.. ابنة أحمد الفيشاوي بجلسة تصوير مثيرة للجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها

عادة ملكية أم فراغ.. الملكة اليزابيث تحتفل بعيد ميلادها مرتين في السنة.. ما السر؟

بعد تصدرها التريند.. 5 صور لـ آمال ماهر بإطلالات مختلفة