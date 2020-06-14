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اقتصاد

ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك لـ368.1 مليار جنيه في فبراير الماضي

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:01 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمد يحيي
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لـ386.1 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 376.7 مليار جنيه في يناير السابق له بفارق 9.4مليار جنيه،ومقارنة بـ 347.823 مليار جنيه في ديسمبر 2019 بزيادة بلغت 38.3 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الأصول القابلة للسيولة المحلية بنهاية فبراير الماضي لـ 4.2 تريليون جنيه مقابل 4.14 تريليون جنيه في يناير 2020  مقارنة بـ 4.11 تريليون جنيه في ديسمبر السابق.
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بلغت الأصول المحلية نحو 3.801 تريليون جنيه في فبراير 2020 مقابل 3.8 تريليون جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 3.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2019 .

وسجل المعروض النقدي 1.004 تريليون جنيه قابل 987.3 مليار جنيه في يناير 2020 ومقارنة بـ 968.5 مليار جنيه في ديسمبر 2019 .

ووصل حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 521.323 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 515.814 مليار جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ 507.12 مليار جنيه في ديسمبر السابق.


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