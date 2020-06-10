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اقتصاد

البنك المركزي: 2.1% تراجع في التبادل التجاري بين مصر وشركائها بالربع الأخير من 2019

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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محمد يحيى
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل حجم التبادل التجاري بين مصر وشركاءها التجاريين في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.1%، مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام بنسبة 2.3%، متأثرا بتداعيات معدلات نمو الاقتصاد العالمي المنخفضة.


قال تقرير البنك المركزي المصري الصادر حول السياسات النقدية؛ إن معدل نمو النشاط الاقتصادي للدول المتقدمة كان متباطئا بمعدل 1.2% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بـ1.4% في الربع السابق له، مدعوما ببطء معدل نمو النشاط الاقتصادى بشكل طفيف في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان.

واعتبر التقرير أن ذلك ساهم بشكل جزئي تقليل ارتفاع معدل نمو النشاط الاقتصادى بشكل طفيف في الولايات المتحدة الأمريكية في الربع الأخير من العام الماضي، مع استقرار  معدل نمو النشاط الاقتصادي في الدول الناشئة نسبيا ليسجل 4.2 ٪ بنفس الفترة المذكورة.

ذكر التقرير أن ذلك التباطوء جاء مستمرا في الهند والذي حد من استمرار ارتفاع النمو في  كلا من روسيا والبرازيل ، علي الرغم من استقراره في الصين.
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